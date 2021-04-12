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白沙屯媽祖停駕TOYOTA「賞車」十分鐘 網嗨喊：超級VIP來了！

聯合新聞網 / 綜合報導
白沙屯媽祖鑾轎衝進去TOYOTA車廠裡。圖擷自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯媽祖鑾轎衝進去TOYOTA車廠裡。圖擷自白沙屯拱天宮臉書

「粉紅超跑」也來車廠賞車？苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖於11日深夜11時40分起駕出發，展開8天7夜的徒步遶境活動，並預計16日到雲林北港朝天宮進香。

不過就在今天（12日）清晨05:39分，媽祖的鑾轎停留在苑裡的TOYOTA車廠，前後總共約停留了10分鐘後才又起駕。從白沙屯媽祖的進香直播畫面中可發現，原本鑾轎還在大馬路上走，結果速度逐漸放緩，轎子後來衝進去車廠。

而媽祖的鑾轎時而安靜不動，時而不停左右擺盪，許多信眾和車廠員工見狀也趕緊跪下來拿香祭拜，不少網友也到白沙屯媽祖的粉專貼文底下留言「大家辛苦了，加油」、「謝謝TOYOTA體貼香燈腳那麼早開？還是昨晚就沒休息了」、「感恩媽祖護祐平安」、「車廠也太幸運了」、「要業績長紅了」、「這個客人是超級VIP耶」。

白沙屯媽祖遶境活動今年隨香人數創下7萬8000多人「新高」，熱鬧非凡，許多民眾不僅行腳跟隨，沿途還可看見民宅與商家在門口設立香案歡迎媽祖到來，神轎隊伍沒有固定的路線，停駕地點皆不固定，全由媽祖指示。

白沙屯媽祖衝進TOYOTA，直播影片請從2:03:05分開始看

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