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大甲媽祖遶境 行進彰化速度快無搶轎衝突

中央社 / 彰化縣11日電

大甲媽祖遶境，今天下午離開彰化縣進入雲林縣西螺鎮。由於鎮瀾宮配合防疫未開放信眾鑽轎腳，加上彰化警方有效部署及維安，鑾轎今天在南彰化行進速度快，也未發生搶轎衝突。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，昨晚順利通過彰化市民生地下道後駐駕南瑤宮，今天凌晨起駕繼續南下，由於警方事先做好完善部署及在媽祖鑾轎前導，遶境彰化市區未出現搶轎等衝突，且因鎮瀾宮不開放信徒鑽轎腳，鑾轎行進速度快，下午4時許就越過濁水溪。

大甲媽祖鑾轎今天沿大村、員林、田尾、北斗、溪州一路南下，下午進入雲林縣西螺鎮，晚間駐駕西螺福興宮。隨香信徒徐宏明說，他昨夜從南瑤宮開始與大甲媽祖一路走到西螺，由於鑾轎行進速度快，他走到腳麻、起水泡，雖然很累，但得到心靈滿足。

前國民黨主席朱立倫中午與國民黨立委謝衣鳯等人到彰化縣溪州后天宮向媽祖上香祈福，朱立倫接受媒體聯訪時表示，他還願陪媽祖進香，今年要從彰化走到雲林、嘉義，他的願望是希望媽祖保佑台灣、人人平安順利，尤其是疫情、意外、缺水等，都希望媽祖保佑。

面對媒體數次問及是否會選黨主席，朱立倫都未正面回應。

媒體另提問，「有人說你打親美牌，怎麼看待？」對此，朱立倫指出，中華民國一向堅持民主自由，親美或親所有民主自由國家陣營「是我們一定要做的」。

朱立倫表示，不光是美國、歐盟或英國，「我們是堅持民主自由的陣營，這不是我在打親美牌」，而是全民共識，當然除堅持民主自由，也期待兩岸和平，這就是國民黨最大主張。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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