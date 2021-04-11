快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽遶境萬人空巷空拍圖曝光！ 網友一看驚呼：好壯觀

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，引來大批網友按讚分享，並驚呼「也太多人了吧！」圖擷自爆廢1公社
一名網友貼出一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，引來大批網友按讚分享，並驚呼「也太多人了吧！」圖擷自爆廢1公社

大甲媽祖遶境9天8夜的行程於9日深夜11時5分起駕，一路經過台中市、彰化市，沿路民眾都熱情迎接，即便疫情籠罩但依舊有大批信眾跟隨，恢復往年熱鬧。昨（10）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中貼出一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，引來大批網友按讚分享，並驚呼「也太多人了吧！」

原PO在文中表示，住家剛好就是大甲媽祖遶境會經過的地方，昨日他從住家頂樓往下看，竟發現街上都是密密麻麻的信眾，讓他忍不住說道「今年的大甲媽祖，也太多人了吧！」

照片中可見，大批信眾聚集在大馬路上，人多到幾乎看不到街頭和街尾，甚至一旁的岔路和騎樓都是滿滿的人潮，由此可見信眾的熱情。

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛回應，「怎麼感覺很像陰屍路」、「可能是因為去年沒辦法遶境，所以今年遶起來」、「這應該是跨年吧」、「密集恐懼症發作」、「感覺有超過3000人」、「祈求大甲媽可以讓全台灣都平安」、「乍看之下會以為是哪個政黨候選人的遊行，原來是一年一度的大甲媽遶境」、「我住的地方剛好就在最瘋狂的民生地下道周邊」、「太壯觀了」、「今天晚上11點40分時會更壯觀」、「彰化要變成不夜城了」。

不過也有網友擔心太多人聚集，會成為防疫破口，「感覺有很多人都沒戴口罩，希望不要有人確診」、「防疫大缺口」、「好像看到很多人都沒戴口罩」、「防疫一定要做好」、「這麼多人，根本無法保持社交距離」、「很大的防疫漏洞」。

延伸閱讀：

▌延伸推薦：

2021媽祖遶境起跑 4大廟宇特點一次看

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

延伸閱讀

女友下體狂流「寶可夢」般墨綠色液體 男聞味道瞬間崩潰

台積電薪水高卻招不到人？ 網解析「這點」：薪水也成醫藥費

賓士違停她家門口 要求移車竟被嗆「知道這什麼車吧？」

2車格能停4輛！汽車放大絕使出「橫停術」 網跪了：再破2盲點

相關新聞

影／大甲媽入境雲林 上萬信眾湧西螺大橋迎駕歡呼沸騰

大甲媽祖9天8夜遶境今天下午5時許抵達雲林縣西螺大橋南端橋頭，上萬名信徒在橋上守候多時，當媽祖鑾轎抵達，民眾歡呼沸騰，紛...

蔡總統贈匾拱天宮 期許共同打拚打造媽祖宗教文化園區

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖信眾7萬8000多人，今天深夜往雲林縣北港朝天宮進香在即，總統蔡英文今天下午到拱天宮參拜，頒...

大甲媽遶境萬人空巷空拍圖曝光！ 網友一看驚呼：好壯觀

大甲媽祖遶境9天8夜的行程於9日深夜11時5分起駕，一路經過台中市、彰化市，沿路民眾都熱情迎接，即便疫情籠罩但依舊有大批信眾跟隨，恢復往年熱鬧。昨（10）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中貼出一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，引來大批網友按讚分享，並驚呼「也太多人了吧！」

影／大甲媽行程快3小時 顏清標提醒大家戴口罩

大甲媽祖遶境9天8夜行程今天凌晨從彰化繼續沿台一線一路往南，由於今年遶境不開放一般民眾躦轎底，行程快了近3小時，上午已來...

大甲媽教師研習團拍遶境感動 沿途發送明信片大受歡迎

大甲媽祖教師研習團創團20年，今年團員洪瑩發 博士發起製作「特仕版(特別樣式款)」明信片一套8張，團員合力，將在大甲媽遶...

台中樂成宮媽祖繞境10區 明早起駕動線報你知

台中市東區旱溪樂成宮將在明天上午展開遶境活動，預計上午9時起駕，將遶境台中市10個行政區、116里轄區，台中市第三警分局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。