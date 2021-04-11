大甲媽遶境萬人空巷空拍圖曝光！ 網友一看驚呼：好壯觀

大甲媽祖遶境9天8夜的行程於9日深夜11時5分起駕，一路經過台中市、彰化市，沿路民眾都熱情迎接，即便疫情籠罩但依舊有大批信眾跟隨，恢復往年熱鬧。昨（10）日就有一名網友在臉書《 爆廢1公社 》中貼出一張從街頭巷尾都是大甲媽祖信眾的照片，引來大批網友按讚分享，並驚呼「也太多人了吧！」

原PO在文中表示，住家剛好就是大甲媽祖遶境會經過的地方，昨日他從住家頂樓往下看，竟發現街上都是密密麻麻的信眾，讓他忍不住說道「今年的大甲媽祖，也太多人了吧！」

照片中可見，大批信眾聚集在大馬路上，人多到幾乎看不到街頭和街尾，甚至一旁的岔路和騎樓都是滿滿的人潮，由此可見信眾的熱情。

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛回應，「怎麼感覺很像陰屍路」、「可能是因為去年沒辦法遶境，所以今年遶起來」、「這應該是跨年吧」、「密集恐懼症發作」、「感覺有超過3000人」、「祈求大甲媽可以讓全台灣都平安」、「乍看之下會以為是哪個政黨候選人的遊行，原來是一年一度的大甲媽遶境」、「我住的地方剛好就在最瘋狂的民生地下道周邊」、「太壯觀了」、「今天晚上11點40分時會更壯觀」、「彰化要變成不夜城了」。

不過也有網友擔心太多人聚集，會成為防疫破口，「感覺有很多人都沒戴口罩，希望不要有人確診」、「防疫大缺口」、「好像看到很多人都沒戴口罩」、「防疫一定要做好」、「這麼多人，根本無法保持社交距離」、「很大的防疫漏洞」。

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