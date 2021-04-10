大甲媽參香車輛平安符遮車牌 員警開單處罰

大甲媽祖鑾轎今天進入彰化，彰化縣長王惠美親自接轎；不過有民眾發現，參香車陣中有車輛用平安符遮蔽車牌，交通警察當場攔查開出2張罰單，也呼籲民眾遵守交通規則。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天展開，大甲媽祖鑾轎今天上午在台中市烏日大肚區遶境，中午則走台一線省道進入彰化，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人特別在彰化市中山路接轎，歡迎大甲媽來到彰化。

在大甲媽鑾轎進入彰化市之前，先遣陣頭以及參香車隊已先進入彰化市；不過有民眾發現，參香車隊中有車輛用大甲鎮瀾宮平安符遮蔽車牌，拍下照片貼上臉書，交通警察在彰化秀傳醫院也發現2輛轎車車牌被平安符遮蔽，當場要求車主撕下平安符並開單處罰。

至於大甲媽祖鑾轎下午在彰化市區遶境，大批信眾有人以步行方式跟著媽祖鑾轎，也有旅行社推出媽祖進香體驗團，民眾一邊搭遊覽車，一邊走路，體驗大甲媽遶境活動，不過今年為了防疫禁止鑽轎腳，媽祖鑾轎駐駕各宮廟時間，和往年相比只延誤約一個半小時左右。

往年當大甲媽鑾轎行經彰化市民生路地下道，容易發生搶轎意外，彰化警方下午已在民生路地下道周邊安排300名員警，設置超過30個蒐證點，今晚管制人流車流進出民生地下道，以防意外發生。

大甲媽祖鑾轎今晚預計駐駕彰化市南瑤宮，短暫休息後，將走台一線道南下前往彰化大村鄉、員林市，繼續遶境行程。

延伸閱讀：