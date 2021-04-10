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迎大甲媽！彰化熱食攤準備300斤食材 泡茶姊南下服務逾30年

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府廣場有慈緣基金會提供的現煮素食，很受歡迎。記者林敬家／攝影
彰化縣府廣場有慈緣基金會提供的現煮素食，很受歡迎。記者林敬家／攝影

大甲媽祖遶境9天8夜行程昨天深夜11時5分起駕，預計今天白天進到彰化市，許多熱心民眾提供免費食物、飲品給沿路信眾，許多老攤位不畏風雨服務2、30年，也有個體戶每年自行準備餐點，自找路邊擺了桌子就開始發送，以實際行動表達心意。

彰化縣府前廣場每年都是擺攤熱點，由彰化市市民詹雅琬發起，延續母親對宗教的虔誠，她30多年來每年在大甲媽祖遶境彰化，都會準備素食供信眾免費吃，她說，母親是大肚人嫁到彰化，是虔誠佛教徒，總推手堆車準備免費鹹粥、熱湯給信眾吃，後來準備的量越來越多，還出動小貨車，在家煮好來來回回送到定點給大家享用。

詹雅琬說，小時候跟著母親服務大甲媽祖信眾，母親80歲往生後，她持續做下去，並組成慈緣基金會，號召親戚、客戶、朋友與同業一起加入，大甲媽來程與去程分別在彰化天后宮及南瑤宮現煮現發食物，但因加入的志工太太多這兩年主動寫公文向彰化縣府申請廣場場地，規模越來越大。

慈緣基金會提供現煮熱食受歡迎，還沒有疫情前準備白飯和10菜讓民眾自己選，疫情期間要避免群聚，讓大家拿了就走，今天一天就要有10斗米、100斤的冬粉、米粉和麵條，詹雅琬說，多年下來信眾對他們表達感謝，稱讚東西好吃時覺得很溫暖，也有持續做下去的動力。

彰化縣府從今天凌晨0點開放信眾休息，因應防疫，今年仍限制市內最多僅容納300人，目前為止進進出出還未達上限，縣府也要求進到室內民眾都須實名制登記，室內也禁止飲食。

從台北南下的67歲官香，每年在大甲媽祖行經彰化時都會在縣府門口泡茶給信眾喝，至今已30多年，大家都叫她「泡茶姊」，有人每年就是要來喝上一杯她泡的茶她說，服務來來去去的香客，結交許多好友，去年因疫情中斷一年，今年準備大約15斤鹿谷的烏龍茶，每斤至少要2000元，要親自泡給香客解渴。

花壇鄉福微宮北極玄天上帝信徒號召10多名居民、親友在口庄村中山路上擺攤提供素食給信眾吃，回程服務20多年，近3年連去程也準備餐食，主要張羅者曾小姐說，今年善男信女集資超過13萬，回程也會在文德宮發食物，預計超過100人次來幫忙，有人負責煮油飯、甜湯、素食湯等，和媽祖信眾結緣。

彰化花壇青年與在地企業設攤提供免費餐食及優惠銷售大甲媽祖商品。記者林敬家／攝影
彰化花壇青年與在地企業設攤提供免費餐食及優惠銷售大甲媽祖商品。記者林敬家／攝影
大甲媽祖遶境彰化，彰化市民詹雅琬（左三）發起的免費素食發送團，已超過30多年。記者林敬家／攝影
大甲媽祖遶境彰化，彰化市民詹雅琬（左三）發起的免費素食發送團，已超過30多年。記者林敬家／攝影
彰化縣府今天提供室內讓信眾休息，任數最多300人。記者林敬家／攝影
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彰化花壇青年準備免費餐食給大甲媽祖信眾，也行銷在地金針花季將來臨。記者林敬家／攝影
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彰化縣府每年都有「泡茶姊」官香泡茶給大甲媽祖信眾喝。記者林敬家／攝影
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彰化花壇鄉福微宮北極玄天上帝信徒號召準備免費餐食給大甲媽祖信眾品嘗。記者林敬家／攝影
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