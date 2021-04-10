迎大甲媽！彰化熱食攤準備300斤食材 泡茶姊南下服務逾30年

大甲媽祖遶境9天8夜行程昨天深夜11時5分起駕，預計今天白天進到彰化市，許多熱心民眾提供免費食物、飲品給沿路信眾，許多老攤位不畏風雨服務2、30年，也有個體戶每年自行準備餐點，自找路邊擺了桌子就開始發送，以實際行動表達心意。

彰化縣府前廣場每年都是擺攤熱點，由彰化市市民詹雅琬發起，延續母親對宗教的虔誠，她30多年來每年在大甲媽祖遶境彰化，都會準備素食供信眾免費吃，她說，母親是大肚人嫁到彰化，是虔誠佛教徒，總推手堆車準備免費鹹粥、熱湯給信眾吃，後來準備的量越來越多，還出動小貨車，在家煮好來來回回送到定點給大家享用。

詹雅琬說，小時候跟著母親服務大甲媽祖信眾，母親80歲往生後，她持續做下去，並組成慈緣基金會，號召親戚、客戶、朋友與同業一起加入，大甲媽來程與去程分別在彰化天后宮及南瑤宮現煮現發食物，但因加入的志工太太多這兩年主動寫公文向彰化縣府申請廣場場地，規模越來越大。

慈緣基金會提供現煮熱食受歡迎，還沒有疫情前準備白飯和10菜讓民眾自己選，疫情期間要避免群聚，讓大家拿了就走，今天一天就要有10斗米、100斤的冬粉、米粉和麵條，詹雅琬說，多年下來信眾對他們表達感謝，稱讚東西好吃時覺得很溫暖，也有持續做下去的動力。

彰化縣府從今天凌晨0點開放信眾休息，因應防疫，今年仍限制市內最多僅容納300人，目前為止進進出出還未達上限，縣府也要求進到室內民眾都須實名制登記，室內也禁止飲食。

從台北南下的67歲官香，每年在大甲媽祖行經彰化時都會在縣府門口泡茶給信眾喝，至今已30多年，大家都叫她「泡茶姊」，有人每年就是要來喝上一杯她泡的茶她說，服務來來去去的香客，結交許多好友，去年因疫情中斷一年，今年準備大約15斤鹿谷的烏龍茶，每斤至少要2000元，要親自泡給香客解渴。