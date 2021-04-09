大甲媽起駕囉！鎮瀾宮深夜擠進數萬信眾塞爆廟埕

大甲媽起駕囉！大甲媽祖遶境9天8夜行程今天深夜11時5分起駕，鎮瀾宮鞭炮、鑼鼓徹夜不斷，數萬信眾擠爆廟埕，廟裡、廟外信徒跪地，雙手合十祈求媽祖保佑，在信眾簇擁下，媽祖鑾轎緩步起身出廟門，沿路有信眾不斷加入，場面熱鬧。

起駕時，由前總統馬英九、台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人扶轎，國民黨主席江啟臣、前立委顏寬恒則在神轎旁護轎，點燃三響起馬炮後，媽祖鑾轎在信徒簇擁下，一路往廟門推進。廟埕中間有糾察隊護衛，讓神轎持續，中途一度媒體圍住，神轎略停，最後在推擠中，神轎左搖右晃，約4分鐘快速通過廟門，但到了順天路上，萬人空巷，前進速度反而趨緩，不少信眾趨前希望摸神轎，爭先恐後。

大甲媽今天深夜起駕後，展開9天8夜遶境行程，4月10日駐駕彰化市南瑤宮，4月11日駐駕西螺鎮福興宮，4月12日駐駕新港鄉奉天宮，4月13日上午8時，在新港奉天宮舉行祝壽大典後返程，4月14日駐駕西螺鎮福興宮，4月15日駐駕北斗鎮奠安宮，4月16日駐駕彰化市天后宮，4月17日駐駕清水區朝興宮，4月18日回鑾大甲鎮瀾宮。