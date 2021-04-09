外國人瘋大甲媽祖 了解在地文化挖掘料理靈感
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香年年吸引大批信眾，華裔主廚沈威廉、奧地利籍主廚卡門斯（Klemens Schraml）今天到鎮瀾宮體驗，希望透過宗教活動了解在地文化，挖掘料理靈感。
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動晚間起駕，今年在廟埕人潮中，2名體型高大、身穿廚師服的外國人特別顯眼，分別是卡門斯及台中福華大飯店廚藝總監沈威廉（William Shen）。
有亞洲臉孔的沈威廉從小生長在紐約，對台灣文化很陌生，希望重回父親故鄉，深入了解文化、信仰。
他說，雖為基督徒，但從遶境過程中感受台灣人尊敬信仰，沿路上源源不絕食物供給，感到台灣濃厚人情味，及信仰帶給人們的撫慰。
卡門斯訪台湊巧碰上媽祖遶境，每項活動都讓他對台灣宗教文化嘆為觀止；他說，結合西方廚藝及東方信仰作為料理靈感。
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