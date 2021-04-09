大甲媽遶境 彰縣府準備2萬份壓轎金供民眾索取

大甲媽祖鑾轎今晚起駕，彰縣府今天指出，將準備2萬份的大甲媽壓轎金，12日下午1時起在縣內的戶政事務所及縣府服務台開放民眾索取，送完為止。

彰化縣政府指出，大甲媽祖遶境活動今晚起駕，今年為了防疫，不開放鑽轎腳，縣府特別準備了2萬份壓轎金，讓民眾不用去搶壓轎金，也讓大甲媽遶境活動過程平安，同時做好防疫。

縣府表示，2萬份壓轎金將自4月12日下午1時起，在縣內的戶政事務所以及縣府服務台開放民眾索取，送完為止。

縣府指出，除了贈送壓轎金外，縣府也會在大甲媽遶境期間，提供縣府中庭空間供香客休憩，人數控管在300人左右，此外，為了做好環保，呼籲香客能攜帶個人生活用品，像是環保碗筷等，一起節能減碳做環保。