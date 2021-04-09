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大甲媽遶境她有非去不可的理由 一場勇氣和愛的遠行

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境今晚起駕，多位首次參加遶境的人，都有一段故事。記者游振昇／攝影
大甲媽遶境今晚起駕，多位首次參加遶境的人，都有一段故事。記者游振昇／攝影

大甲媽遶境今晚起駕，許多人是第一次參加遶境，緊張且興奮，每個人想參加的理由都不同，一名女子在臉書說，她今年有非去不可的理由，因為相依維命的母親2年前在車禍中喪生，她一度罹患重度憂鬱症，為了祈求母親能離苦得樂，也為實現對母親的承諾，她陪媽祖走，讓母親知道自己會「好好的」。

這名女子在臉書說，大甲媽祖遶境，以往只是在電視上看到，她今年決定參加，因為她有非去不可的理由，2年前，母親在過斑馬線時被馬路三寶奪走性命，母親和她相依為命20幾年，喪母之痛讓她的世界崩塌，痛不欲生，甚至一度罹患重度憂鬱社會退縮。

她說大甲媽遶境此行，為了祈求母親能離苦得樂、早登蓮位，也為了實現對母親的承諾「我會好好的」；她說這是一場勇氣與愛的遠行，不曉得自己能走多久，也不曉得能走多遠，但她知道這會是一段終身難忘的體驗，她向媽祖信徒們說：路上相見，互相加油，平安；大甲媽遶境今年主題就是「承諾」。

許多網友受感動，對她說加油，也有很多人說，如果走累了休息一下，「我們會陪妳走下去」。

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