大甲媽祖遶境晚間起駕 跪拜禮送駕不開放鑽轎底

大甲媽祖今天晚上起駕，展開9天8夜遶境進香，因應防疫，入廟戴口罩，不開放鑽轎底，點心站改盒裝點心，台中部分地區正在分區供水，鎮瀾宮位於減壓區，廟方呼籲節約用水。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，去年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，原訂109年3月19日舉辦，疫情趨緩後，廟方再次擲筊擇定6月11日起駕，規模縮小，配合防疫政策。

今年則依照元宵節擲筊擇定日期出發，今天晚間11時5分起駕，18日回鑾。去年，為幫疫情祈福，廟方請信眾在廟埕跪拜為媽祖送駕，今年廟方預計仍以跪拜禮恭送媽祖出巡。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，以往媽祖神轎所經之地，信眾因不能站的比媽祖高，紛紛跪拜在地，人潮彷如波浪般，跪拜禮為媽祖送駕是恢復傳統。跪拜禮沒有強制性，單純觀光的民眾可站在後面，不要妨礙神轎行進路線即可。

許多信眾一早持進香旗到廟裡參拜媽祖，等待媽祖鑾轎起駕，廟方也開放香客大樓提供信眾休息。下午，總統蔡英文參拜，立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同。中廣董事長趙少康參加媽祖上轎典禮。晚間，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕出席起駕典禮，為媽祖送駕。

今年大甲媽祖遶境主題為「承諾」，今晚8時，透過中央廣播電台將以11國語言將大甲媽祖遶境盛況，向全世界直播，可觸及區域包含：台灣、新加坡、日本、美國、印尼、俄羅斯、越南、澳洲、泰國、加拿大、英國、韓國、沙烏地阿拉伯等。

大甲媽遶境進香沿途經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，全程約340公里，鎮瀾宮延續去年的防疫規劃，信徒入廟戴口罩，廟方將廣播提醒，沿途點心站大桶美食改為盒裝點心。台中地區6日起實施分區供水，鎮瀾宮位於大甲鐵路以西，為減壓供水區，廟方呼籲民眾節約用水。

大甲媽祖9日晚間11時5分起駕，10日駐駕彰化市南瑤宮，11日駐駕西螺鎮福興宮，12日駐駕新港鄉奉天宮，13日新港奉天宮舉行遶境進香祝壽典禮後返程，14日駐駕西螺鎮福興宮，15日駐駕北斗鎮奠安宮，16日駐駕彰化市天后宮，17日駐駕清水區朝興宮，18日回鑾大甲鎮瀾宮安座。