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影／進喔！進喔！大甲媽回鑾安座 結束9天8夜行程

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影／進喔！進喔！大甲媽回鑾安座 結束9天8夜行程

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
3尊出巡遶境的媽祖神像陸續被迎接回廟內，隨後舉行安座大典，結束今年9天8夜遶境行程。記者黃仲裕／攝影
3尊出巡遶境的媽祖神像陸續被迎接回廟內，隨後舉行安座大典，結束今年9天8夜遶境行程。記者黃仲裕／攝影

「大甲媽進喔！進喔！」在信徒熱情的喊叫聲中，今年大甲鎮瀾宮媽祖，昨晚近零時回駕鎮瀾宮，台中市長盧秀燕、鎮瀾宮董事長顏清標出席安座大典，迎回3尊出巡遶境的媽祖神像供奉在神龕內，為大甲媽今年9天8夜、340公里的遶境行程畫下圓滿句點。

大甲媽祖鑾轎前晚駐駕清水朝興宮，昨天一早7時起駕出發，往大甲方向前進，隊伍綿延數公里，沿途信徒熱情接駕。信徒愈晚人愈多，人潮擠滿整個廟埕，鞭炮聲也不絕於耳，讓隊伍行進速度變慢，昨晚近零時順利回駕鎮瀾宮。

媽祖鑾轎被迎進廟後，哨角與鐘鼓齊鳴，鑾轎在信眾簇擁下緩步進入廟埕，廟裡信眾高喊：「大甲媽進喔！進喔！」副爐媽、湄洲媽、正爐媽依序被傳入廟內，隨後舉行安座大典，結束今年9天8夜遶境行程。

3尊出巡遶境的媽祖神像陸續被迎接回廟內，隨後舉行安座大典，結束今年9天8夜遶境行程。記者黃仲裕／攝影
3尊出巡遶境的媽祖神像陸續被迎接回廟內，隨後舉行安座大典，結束今年9天8夜遶境行程。記者黃仲裕／攝影

大甲媽祖 遶境

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