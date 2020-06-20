迎接白沙屯媽祖進香 朝天宮：配合中央防疫政策

苗栗白沙屯拱天宮媽祖到北港朝天宮進香活動日前確定7月5日出發，雲林縣北港朝天宮表示，廟方配合政府防疫政策做好迎接準備，相關接待事宜已安排中。

雲林至善文化協會每年會準備數千份結緣餅和冷飲給隨香人員，考量今年進香活動為7月份，天氣炎熱，結緣餅數量不變，但會增加冷飲數量，讓隨香人員可以隨時補充水分。

白沙屯媽祖到北港朝天宮進香年年吸引上萬人參與，今年適逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，負責接待的北港朝天宮嚴陣以待，近日將進行寺廟周遭環境消毒。

朝天宮秘書何宗霖今天告訴中央社記者，白沙屯媽祖至北港徒步進香將近200年歷史，雙方有豐富的經驗，距離進香僅剩不到20天，廟方已著手安排食宿及祭典等相關事宜。

何宗霖說，往年白沙屯媽祖進香人數逾萬人，今年抵達北港的時間為平常日且防疫期間人數難以預估，廟方遵照政府所規範的防疫政策，例如隨香人員休憩的地方要求保持適當社交距離。

北港朝天宮近日展開香客大樓消毒、準備餐飲等計畫，並在北港糖廠、體育館、學校等大型空間處搭設帳棚做為香客休息區，盡量分散人潮，屆時也會依政府防疫政策而調整防疫措施。