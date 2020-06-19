大甲媽回鑾 蔡其昌與立委議員徒步遶境

大甲媽祖遶境回鑾，立法院副院長蔡其昌今天感受徒步遶境，媒體問是否為台中市長選舉暖身，他笑說，「每年都走不同路段，靠很多年完成遶境進香活動」，沒有選舉考量。

大甲媽祖遶境進香活動回鑾今天進入台中轄區，蔡其昌上午協同民進黨籍立委莊競程、台灣基進立委陳柏惟以及多名台中市議員，參加大甲媽祖遶境進香活動，媒體問，立委及多名市議員陪同下，是否為參選台中市長暖身。

蔡其昌笑說，每年都會參加大甲媽祖遶境進香活動，每年都走不同路段，「靠很多年完成遶境進香活動」，今年因應疫情關係，媽祖遶境進香活動調整，剛好立法院休會，也來了很多議員，「沒有選舉的考慮」。

蔡其昌說，大家都是展現對媽祖婆的敬意，許多議員都是第一次參加，沒感受過大甲媽的魅力，海線地區的鄉親沿途展現熱情，一定能讓大家感受到。

陳柏惟說，大甲媽祖遶境進香活動是台中海線的盛事，很開心恭逢其盛，這兩天大家約一約就決定參加遶境。媒體問，是否預計會遇到前立委顏寬恒，陳柏惟則說，見面是很自然的事情。