大甲媽遶境回鑾 彰化警方備束帶噴霧壓制搶轎

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，今天凌晨從北斗奠安宮出發走台一線省道北上，當媽祖鑾轎駐駕員林市福寧宮時，信徒則大排長龍準備鑽轎腳，警方也準備束帶、噴霧，防止有信徒搶轎。

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎回鑾，今天凌晨從北斗奠安宮出發，走台一線省道行經北斗鎮、員林市、大村鄉和花壇鄉等鄉鎮，當媽祖鑾轎駐駕員林福寧宮時，廟方在信徒要求下開放鑽轎腳，也讓福寧宮內外熱鬧滾滾。

媽祖鑾轎在福寧宮停留約2個多小時，隨即一路北上往大村鄉、花壇鄉等鄉鎮前進，沿途商家見天氣炎熱，也提供飲料給跟隨大甲媽的信徒飲用，一名提供飲料的廖姓民眾說，今年可能是遶境時間臨時決定的關係，跟著媽祖的信徒人數減少。

媽祖鑾轎今天傍晚進入彰化市區，彰化警方擔心發生搶轎意外，在彰化市區安排近500名員警，保護鑾轎以及管制交通，員警們也都攜帶束帶、噴霧以及甩棍，一旦有民眾搶轎鬧事，馬上以強勢警力壓制。

大甲媽鑾轎在今晚8時左右駐駕彰化市天后宮，彰化縣長王惠美也趕到天后宮迎接媽祖，而媽祖鑾轎預計明天凌晨零時起駕，沿台一線省道北上進入台中市區。