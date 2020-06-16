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白沙屯媽祖7月進香 顏清標：天熱是最大挑戰

中央社 / 雲林縣16日電

苗栗縣通霄鎮拱天宮復辦白沙屯媽祖徒步進香今天擲筊請示時間，定於7月5日凌晨2時15分出發展開9天8夜長征，大甲鎮瀾宮董事長顏清標認為，天氣炎熱將會是最大挑戰。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動原訂3月19日舉辦，後因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延後。由於國內疫情趨緩，7日起大規模解封，大甲媽祖遶境進香活動11日晚間11時起駕，20日回鑾安座。

顏清標原本交代兒子顏寬恒、女兒顏莉敏代替遶境，不過，顏清標不放心，一路搭車緊跟，甚至親自掌轎護送媽祖入廟安座，直到昨天才抽空回高雄複診。

顏清標今天接受媒體訪問表示，近日天氣炎熱，年長者和年輕人都受不了，所以駐駕宮廟的時間延長，讓大家休息補充水分。

大甲媽祖遶境歷史悠久，首次碰到防疫期間，鎮瀾宮全程配合政府防疫規定，神轎旁都不會超過800人，香頭、陣頭都已造冊，遶境團隊每天量體溫3次，落實防疫。

苗栗縣通霄鎮拱天宮今天擲筊請示後進香日期定在7月5日，記者詢問顏清標有何建議，顏清標回應，不敢給建議，拱天宮進香歷史悠久，對於進香很有經驗，只是日期越後面天氣越炎熱，天氣炎熱將是最大挑戰。

大甲媽祖鑾轎急行軍，今年腳程比往年快，提早到駐駕的宮廟休息，讓轎班休息數小時後再繼續行程，鑾轎今天晚間8時許駐駕雲林縣西螺福興宮，預計明天凌晨1時55分起駕前往彰化縣。

大甲媽祖 遶境 白沙屯媽祖 顏清標

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