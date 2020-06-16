快訊

失落的24年！養豬產業現代化有限 恐成外銷阻礙

5月零售銷售創空前漲幅 美股開盤道瓊大漲逾800點

大甲媽祖回鑾到雲林 任賢齊藍心湄現身繞境隊伍

中央社 / 雲林縣16日電

台中市大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚從嘉義縣新港奉天宮起駕回鑾，今晚駐駕雲林縣西螺福興宮，隨行的香客眼尖發現藝人任賢齊、藍心湄隱身在繞境隊伍中。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，大甲媽祖今年遶境隨行信眾沒有往年多，腳程較往年快數小時，雲林在地店家或居民準備冷飲或熱食提供給香客享用，展現在地人的熱情。

居住在雲林縣西螺鎮吳厝的廖姓鎮民表示，往年大甲媽祖來村莊熱鬧滾滾，大家搶著鑽轎腳、放鞭炮迎接，但今年人潮少了許多，遶境回歸到傳統的民間信仰。

大甲媽祖鑾轎昨天晚間從新港奉天宮起駕回鑾，隨行的香客隨著媽祖鑾轎一路往北，今天上午9時許進入西螺鎮，晚間駐駕西螺福興宮，香客在遶境隊伍中發現任賢齊和藍心湄。

任賢齊一路當導遊向藍心湄介紹西螺的美，藍心湄接受媒體訪問時表示，先前看了任賢齊拍的紀錄片，被宗教的力量及民眾的熱忱所感動，昨晚與任賢齊決定今天一起到西螺迎接媽祖。

任賢齊及藍心湄向媽祖祈求，家人健康和新冠肺炎疫情結束，讓大家生活回歸正常，經濟復甦。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動原訂3月19日舉辦，後因新冠肺炎疫情延後，由於國內疫情趨緩，7日起大規模解封，大甲媽祖遶境進香活動11日晚間11時起駕，20日回鑾安座。

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

林心如領「創業」露營殺青宴 霍建華愛相隨喊「幸福」

陳意涵林心如曬巨大酒池　「墨鏡男子」引騷動真實身分曝光

邱澤豪氣贈劇組4個月喝到飽 工作人員曝：花了30萬

東區租金狂降也扛不住！他曝藍心湄KiKi餐廳暫停營業關鍵

相關新聞

大甲媽9天8夜遶境 大甲警方隨行護轎持續18年

大甲媽祖遶境9天8夜，行經4縣市，信徒到任何縣市都可看到一輛台中市的警車緊跟著媽祖神轎，這是台中市大甲警分局的護轎任務，...

大甲媽鑾轎回駕快走 3小時路程半小時走完

大甲媽遶境昨天晚上9點45分於嘉義縣新港奉天宮舉行回駕儀式，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何...

大甲媽奉天宮廟內團拜 7.5萬人e起看

大甲媽祖遶境昨天在嘉義縣新港奉天宮最後一天，昨天上午舉行重頭戲「祝壽大典」，為落實防疫，今年改於廟內正殿舉行簡單隆重的團...

大甲媽遶境祝壽大典改團拜 萬名信徒宮外跟著拜

大甲媽遶境昨天抵達嘉義縣新港奉天宮，今天上午舉行重頭戲「祝壽大典」，為落實防疫，今年改於廟內正殿舉行簡單而隆重的團拜儀式...

跟著大甲媽祖遶境9天8夜 沒選好「這個」可能走出問題來！

原本在3月份就要繞境的大甲媽祖，破天荒的因為新冠肺炎疫情而延後，在連續數十日的「+0」之後，大甲媽祖終於在6月11日晚間起駕，隨行的信徒將跟著媽祖徒步300多公里的路程，真的是一條很辛苦的路，如果又沒有穿上一雙舒適、合腳的鞋子，可能會走出許多問題來。

台灣人的神明媽媽：媽祖信仰隱含的母親意象

臺灣媽祖信仰盛行自清代，從原本只是移民原鄉信仰，隨著清帝國發展的推波助瀾，來臺官員常託藉媽祖之名以忌避高功，再加上媽祖常為文人雅士所尊崇，故而在臺灣漸漸形成為全島信仰風潮，甚至在媽祖還未被冊封為「天后」前，臺灣官民就已經先稱媽祖為「天后」，甚至衍伸「天上聖母」的稱謂。

影／大甲媽鑾轎晚間9時駐新港奉天宮 廟門關信徒跪

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今天晚間9時許抵達嘉義縣新港奉天宮，並由大甲鎮瀾宮董事長顏清標、國民黨副秘書長顏寬恒、新港奉天宮董事長...

大甲媽進嘉義 新港萬人迎駕

大甲媽祖鑾轎及進香團昨天上午11時許進入嘉義縣新港鄉，展開為期2天1夜的嘉義遶境，上萬名信徒擠滿新港各大路口簇擁朝拜，祈...

熱門新聞

台南排隊芒果冰200元網友一面倒罵盤子 店家6字回應

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

大甲媽鑾轎回駕快走 3小時路程半小時走完

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。