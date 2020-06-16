大甲媽祖回鑾到雲林 任賢齊藍心湄現身繞境隊伍
台中市大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚從嘉義縣新港奉天宮起駕回鑾，今晚駐駕雲林縣西螺福興宮，隨行的香客眼尖發現藝人任賢齊、藍心湄隱身在繞境隊伍中。
因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，大甲媽祖今年遶境隨行信眾沒有往年多，腳程較往年快數小時，雲林在地店家或居民準備冷飲或熱食提供給香客享用，展現在地人的熱情。
居住在雲林縣西螺鎮吳厝的廖姓鎮民表示，往年大甲媽祖來村莊熱鬧滾滾，大家搶著鑽轎腳、放鞭炮迎接，但今年人潮少了許多，遶境回歸到傳統的民間信仰。
大甲媽祖鑾轎昨天晚間從新港奉天宮起駕回鑾，隨行的香客隨著媽祖鑾轎一路往北，今天上午9時許進入西螺鎮，晚間駐駕西螺福興宮，香客在遶境隊伍中發現任賢齊和藍心湄。
任賢齊一路當導遊向藍心湄介紹西螺的美，藍心湄接受媒體訪問時表示，先前看了任賢齊拍的紀錄片，被宗教的力量及民眾的熱忱所感動，昨晚與任賢齊決定今天一起到西螺迎接媽祖。
任賢齊及藍心湄向媽祖祈求，家人健康和新冠肺炎疫情結束，讓大家生活回歸正常，經濟復甦。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動原訂3月19日舉辦，後因新冠肺炎疫情延後，由於國內疫情趨緩，7日起大規模解封，大甲媽祖遶境進香活動11日晚間11時起駕，20日回鑾安座。
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