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大甲媽遶境不到北港 進香客仍循傳統湧朝天宮參拜

中央社 / 雲林縣15日電

大甲媽遶境進香昨天抵達新港，今晚將離開，不過，雲林北港朝天宮這兩天仍出現持大甲媽進香旗到廟裡參拜的信眾，不因大甲媽祖不到北港，中斷長輩傳下來的習俗。

33年前，大甲媽改往新港奉天宮遶境進香，但跟隨進香的信眾，至今仍有人持續到北港朝天宮參拜，這兩天北港街道都會看到持大甲媽進香旗的香客出現。

住彰化田中的卓姓民眾表示，自己十幾年來都騎機車隨大甲媽到新港奉天宮進香，再到北港朝天宮參拜媽祖。

卓姓民眾說，老一輩的原本都是到北港進香，後來才跟大甲媽去新港，但基於禮貌及傳統，還是會到北港朝天宮參拜媽祖，自己小時候也是跟著父母到北港進香。

北港朝天宮周邊商家表示，很多隨大甲媽的進香客，都會到北港朝天宮，但只是蜻蜓點水、不留宿，參拜媽祖後就走了，對北港經濟幫助不多。

北港朝天宮祭祀組長紀仁智指出，隨大甲媽來的香客很好認，手持進香旗的都是，香客是自由的，可以隨意到處參拜。

大甲媽祖 遶境

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