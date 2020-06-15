大甲媽祖祝壽大典改室內團拜 簡單隆重

受到疫情影響，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香祝壽大典改在室內團拜，民眾可自由參拜，恢復到33年前大甲媽第一次來新港的樣貌，簡單隆重。

因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，大甲媽祖遶境嘉義新港奉天宮祝壽大典，今年未在廟外廣場搭台舉行祭典，改成室內團拜的儀式，開放信眾戴口罩入廟內參拜。

今天上午8時一到，嘉義縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌率各宮廟代表向媽祖頂禮膜拜，虔誠祝禱，並祈求媽祖和天上眾神庇佑國泰民安、新冠肺炎早日遠離，人民安居樂業。

何達煌表示，祝壽祭典恢復到33年前大甲媽第一次來新港的樣貌，簡單隆重，感謝進香客在防疫期間配合廟方的相關措施。

團拜儀式進行時，奉天宮外上千名信眾，人人手持一柱清香與媽祖進香令旗，祈求媽祖護佑。在地商家估算，參拜的信眾僅去年的十分之一，因為去年整條廟前參香大道都是人，今年僅廟前一小段有香客。

廟方人員表示，33年前大甲鎮瀾宮媽祖首次遶境新港，祝壽大典就是在奉天宮正殿舉行，由於大殿空間有限，為了讓來自全國的信眾近距離親近媽祖神威，1997年起祝壽大典才移往奉天宮正前方搭設祭壇盛大舉行。

大甲媽團拜祭儀約2個小時結束，今晚9時在正殿舉行回駕大典後，10時起駕回程。