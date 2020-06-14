大甲媽遶境抵嘉義 顏清標改開鐵牛車護送過橋

大甲媽祖遶境進香隊伍今天上午11時抵達嘉義新港崙子大橋，比往年早2小時；由於大甲鎮瀾宮董事長顏清標剛動完手術，身體尚未康復，因此先行開鐵牛車改裝的轎班車過橋。

大甲媽祖遶境第三天抵達嘉義縣新港鄉，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、新港奉天宮董事長何達煌等人在崙子大橋上接駕。鑾轎上午11時抵達崙子大橋，較往年提早2小時。

往年都會抬著媽祖鑾轎過新港崙子橋的顏清標，因剛動完換肝手術，身體尚未完全恢復，便先行開鐵牛車改裝的轎班車過橋，引起一陣騷動；翁章梁發現後，也走到轎班車前與顏清標握手致意。

顏清標說，因為天氣熱才開鐵牛車過橋，不過今天比較有風，比昨天涼，信眾如果今天來不及接駕，明天大甲媽要回鑾時再來接也來得及。

藝人許效舜今天也現身新港，他在接受中央社記者採訪時表示，受疫情影響，自己已6個月沒接外面的表演活動，損失很大，希望媽祖保佑，讓疫情趕快過去；不過，對於是否有意參選基隆市長，他則肯定回答「有」。

翁章梁表示，縣府、奉天宮與新港鄉公所密集開會，決議香客入廟參拜、取餐時，因無法保持社交距離，一定要戴口罩，並設專人打菜；香客住宿的學校，事前事後也會徹底消毒。

奉天宮工作人員指出，今年走路進香的信眾比往年少，但因天氣炎熱，開車來的卻增加了；也有派人在崙子橋上舉牌「防範疫情，不鑽轎底」，並在街角廣設流動廁所，店家也提供消毒酒精及乾洗手。