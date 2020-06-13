大甲媽祖遶境抵西螺 千人接駕
大甲媽祖遶境活動今天下午5時抵達雲林縣西螺鎮，較往年提早2小時，現場大甲鎮瀾宮董事長顏清標、雲林縣長張麗善等人扶鸞，上千人簇擁著媽祖鑾轎進城，西螺鎮宛如不夜城。
大甲媽祖遶境11日晚間起駕，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，今年遶境隨行信眾較往年少，鑾轎速度較往年快2小時。
大甲媽祖遶境逢週末，隨行信眾今天中午過後陸續抵達雲林縣西螺鎮，負責接駕的西螺福興宮出現人潮，周遭有上百個攤商搶賺媽祖財。
信眾張訓憲昨晚9時許從彰化南瑤宮到雲林縣西螺福興宮，僅花8個多小時，他認為，透過行走檢驗自己的體力，也體現虔誠的心。
張訓憲告訴中央社記者，今年媽祖遶境活動來的突然，大家來不及請假，所以隨行信眾少，有時整條街上只有他和另一名同伴。
今天下午3時起，上千人擠在西螺大橋頭迎接媽祖鑾轎，有民眾發現剛動完肝臟移植手術的顏清標也在隊伍中，紛紛上前索取簽名。
鑾轎在上千名信眾簇擁下緩緩進入西螺鎮，鑾轎晚間駐駕西螺福興宮，預計深夜起駕前往嘉義縣新港奉天宮。
由於大甲媽祖鑾轎行經彰化縣時狀況不斷，傳出鞭炮炸傷人意外，還有黑衣人與媽祖鑾轎的三十六執士（即護衛隊）發生碰撞，引發衝突，雲林縣西螺警分局嚴陣以待，也提醒相關人員注意安全。
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