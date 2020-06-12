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大甲媽遶境比往年早4小時抵彰化 急行軍愈晚愈熱鬧

聯合報 / 記者劉明岩趙容萱／連線報導
大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕昨天下午5點10分通過以搶轎惡名昭彰的彰化市民生地下道，除了平和順利外，更比往年提早約7小時通過。記者劉明岩／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖鑾駕昨天下午5點10分通過以搶轎惡名昭彰的彰化市民生地下道，除了平和順利外，更比往年提早約7小時通過。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動前天深夜起駕，今年因防疫關係，限制跟隨信徒人數、減短接駕點停留時間，轎班行進速度加快。媽祖鑾轎昨天上午從台中市進入彰化縣境後，下午順利通過往年常發生搶轎等暴力風波的彰化市民生地下道，全程只花了5分鐘，寫下白天時段就通過民生地下道的最快、最新紀錄，較往年提早了約7小時。

原本遶境隊伍平安順利離開民生地下道後，在三民路與永安街口、中正路一段與永安街口，都因有人燃放鞭炮，造成彰化警分局偵查隊1名小隊長、1名派出所副所長及1名女信徒遭鞭炮炸傷，3人都送到彰化基督教醫院治療，並無大礙。警方將追究肇事者責任，依公共危險等罪嫌究辦。

這次大甲媽因迅速恢復遶境活動，致不少信徒無法第一時間參與，前晚至昨天中午，參加人數看起來比往年減少。不過昨天下班後進入周末假期，信徒開始湧現，愈晚愈多人，沿路有熱心商家、個人提供點心攤供信徒飲食，還有民間團體提供外燴、傳統小吃等，沿途逐漸熱鬧起來。

媽祖鑾轎昨天清晨曾到鎮瀾宮董事長顏清標沙鹿服務處短暫停留，因醫師不同意剛出院的顏清標參與全程遶境，他的兒子顏寬恒隨後在山陽大排接駕，鑾轎抵達時間比往年提早了2個小時。遶境隊伍上午10時到大肚區追分鎮明宮，接駕信徒約500人，沿途點心攤變多，也有公司行號準備鞭炮大陣仗接駕，熱鬧滾滾。

媽祖鑾轎上午11時就進入彰化縣境，比以往早了約4小時，打破多年來的紀錄。彰化縣長王惠美匆匆趕來接駕。

大甲媽祖 遶境

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