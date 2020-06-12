大甲媽防搶轎 彰化警方派快打部隊護駕

台中大甲媽祖神轎今天中午進入彰化縣，為確保遶境行程順利，防止民眾搶轎，警方將在遶境隊伍周邊設置快打部隊，屬於搶轎熱區的彰化市民生路地下道也將會有大批員警維持秩序。

台中大甲媽祖遶境活動昨晚展開，媽祖鑾轎從台中大甲鎮瀾宮出發，今天中午將從台中市烏日區進入彰化縣彰化市，彰化縣長王惠美將在台中市、彰化縣交界處迎接媽祖，媽祖鑾轎隨後將在彰化市區遶境，晚間駐駕彰化市南瑤宮。

往年大甲媽進入彰化市區，常會有熱情民眾鑽轎腳、扶轎，也會有人以燃放鞭炮方式歡迎媽祖，不過今年為了防疫，彰化警方早已宣布，禁止鑽轎腳，沒有和主辦單位協調的香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，警方將予以強力排除，確保遶境過程平和。

警方指出，會在鑾轎、遶境路線停留點劃設防疫管制區，管制區人員採實名制，沒有登記的信眾，將不要進入管制區觸摸或接近鑾轎，也請信眾保持社交距離，如果無法保持社交距離，應配戴口罩。

警方表示，今天預計會派出300名警力來維持交通，也將部署1200多人次的警力投入治安維護工作，對於聚眾鬥毆或意圖聚眾鬥毆等行為，將迅速執法，嚴查究辦施暴者的刑事責任。