聽新聞
test
0:00 / 0:00
因媽祖而結緣 5阿嬤志工年年都來
鎮瀾宮大甲媽昨晚起駕遶境，因今年遶境時間決定得突然，不少煮免費點心的志工來不及準備食材，一群平均七十歲的阿嬤志工團臨時準備「桂花養生酸梅湯」供信眾消暑，昨天卅二度高溫信眾大排長龍，人手一杯透心涼。
帶隊志工張瑜娟說，廿幾年來每年都在大甲媽起駕前一天就到鎮瀾宮旁設點心站，今年因疫情影響，大甲媽遶境八日才決定日期，志工準備不及，大家討論後決定改煮桂花酸梅湯，避免信眾中暑。五名阿嬤志工分工合作，前晚開始煮，十桶酸梅湯昨一早分袋盛裝。
台中昨白天戶外氣溫約攝氏卅二度，不少信徒從外地趕來，個個揮汗如雨。要進鎮瀾宮前經過張瑜娟的酸梅湯小站，如獲至寶，馬上大排長龍。
五位志工加起來約三百五十歲，張瑜娟說，她們原本不認識，因媽祖而結緣，每年媽祖遶境時相會。大甲媽昨晚十一點起駕出發後，展開九天八夜遶境行程，媽祖信徒在洽途各地設置點心站，無限量供應素食點心、麵食等，讓信徒填飽肚子，才有體力隨大甲媽祖一路走。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言