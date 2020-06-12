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因媽祖而結緣 5阿嬤志工年年都來

聯合報 / 記者陳秋雲游振昇／台中報導
大甲媽遶境，今年點心站食物改用盒裝供食，志工煮完還要裝盒。記者黃仲裕／攝影
大甲媽遶境，今年點心站食物改用盒裝供食，志工煮完還要裝盒。記者黃仲裕／攝影

鎮瀾宮大甲媽昨晚起駕遶境，因今年遶境時間決定得突然，不少煮免費點心的志工來不及準備食材，一群平均七十歲的阿嬤志工團臨時準備「桂花養生酸梅湯」供信眾消暑，昨天卅二度高溫信眾大排長龍，人手一杯透心涼。

帶隊志工張瑜娟說，廿幾年來每年都在大甲媽起駕前一天就到鎮瀾宮旁設點心站，今年因疫情影響，大甲媽遶境八日才決定日期，志工準備不及，大家討論後決定改煮桂花酸梅湯，避免信眾中暑。五名阿嬤志工分工合作，前晚開始煮，十桶酸梅湯昨一早分袋盛裝。

台中昨白天戶外氣溫約攝氏卅二度，不少信徒從外地趕來，個個揮汗如雨。要進鎮瀾宮前經過張瑜娟的酸梅湯小站，如獲至寶，馬上大排長龍。

五位志工加起來約三百五十歲，張瑜娟說，她們原本不認識，因媽祖而結緣，每年媽祖遶境時相會。大甲媽昨晚十一點起駕出發後，展開九天八夜遶境行程，媽祖信徒在洽途各地設置點心站，無限量供應素食點心、麵食等，讓信徒填飽肚子，才有體力隨大甲媽祖一路走。

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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