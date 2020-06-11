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籲多看直播 陳時中：用眼祈福 讓媽祖安心

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言遶境活動管理上有一定難度。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言遶境活動管理上有一定難度。圖／中央流行疫情指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心例行記者會改為每周三舉辦一次，昨舉行第一場「周會」，指揮官陳時中宣布，國內無新增新冠肺炎病例、五十九天無本土個案；大甲媽遶境今夜出發，之前為何採取突襲式公布起駕日期，指揮中心公布答案，「為避免信徒跟隨」，希望信眾多看直播，用眼遶境祈福，「讓媽祖安心。」

國內新冠肺炎疫情連續九天「加零」，農委會特別贈送鴨蛋、葡萄至指揮中心，祝台灣疫情持續「掛蛋」。

大甲鎮瀾宮今起展開為期九天遶境，路程三百四十多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，指揮中心副指揮官陳宗彥說，全程遶境僅限工作人員及陣頭參與，均採實名制，建議信徒觀看線上直播祈福，由各縣市主辦廟宇管制持摸神轎或躦轎腳。

因其他行程與遶境活動「衝堂」，陳時中無法親自出席，他坦言遶境活動管理上會有一定難度，籲信徒聽從工作人員指示，「讓遶境活動順利進行，也讓媽祖安心。」

指揮中心下周將公布商務人士來台居家檢疫天數縮短辦法，將以風險程度分級，商務人士來台前需檢附核酸檢測陰性證明，入境後可以先檢疫五天、七天或十天，採檢陰性就可有限度外出活動，入境滿十四天才可自由活動，陳時中表示，未來短時間入境台灣的國人也適用該方案。

另外，越南計畫對卅天沒有傳出新冠病毒新增病例的國家地區恢復往來航班，台灣、日本、南韓、柬埔寨等可能優先入列。越南是否成我國第一個雙向開放往來國家，備受關注，對此，陳時中昨說，「開放時間還在確定中。」

遶境 陳時中 新冠肺炎 媽祖 神轎 鎮瀾宮

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