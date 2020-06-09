大甲媽遶境宣布3天就出發 醫師陳錦煌質疑防疫

大甲媽祖遶境進香活動將於11日晚間起駕。對此，前新港文教基金會董事長、醫師陳錦煌認為此決定草率，並質疑可能出現防疫問題；對此，鎮瀾宮忙於遶境事宜，暫無回應。

陳錦煌今天清晨4時在臉書發文指出，動員那麼多宮廟、那麼多人的遶境之旅，主事者的籌備，本應仔細謹慎，多方考量信眾的吃、住、交通以及意外風險事故預防等，「不應該在沒有任何討論及準備之下，遶境進香的3天前，突然無預警宣布」。

陳錦煌說，回想百年來大甲媽遶境之旅，之所以吸引眾多虔誠信徒，奮不顧身放下工作熱情參與，原因在於春耕之後，媽祖出巡帶來雨水，滋潤大地生養眾生，感謝媽祖護佑的心，一年又一年，才成為世界三大宗教活動。

陳錦煌表示，而今武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）世界大流行，沒有疫苗及有效療法，病患多到讓許多國家醫療崩潰、醫護人員死亡；台灣在全體國人努力下，護住世界所剩不多的淨土，本應感恩惜福。

對於此次大甲媽祖遶境，陳錦煌憂心這是「準備不周、草率、且任性的決定」，縱然宣稱不會超過1000人，但是臨時起意、拿香跟拜者一定不少，屆時該如何預防，並在文末以「痛心」做為結論。