大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

原訂今年三月舉辦的大甲媽遶境，因新冠肺炎疫情延期，現在疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心同意戶外可以有一千人活動；大甲鎮瀾宮昨天宣布，經擲筊請示後，大甲媽十一日晚上十一點起駕，路線一樣，仍是九天八夜，工作人員與陣頭控制在八百人以下，呼籲信徒盡量在家看線上直播。

苗栗白沙屯拱天宮喊話，進香限制一千人且實名制登記，對信眾動輒幾萬人來說不符需求，希望政府明確規範宮廟大型進香遶境活動，但也已決定兩個月內辦理遶境，原則上維持原訂九天八夜行程，將擲筊決定日期後再公布。

沿途信眾不算在參與人數

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，對遶境沒有特別限制，不過力守防疫守則，以內政部規畫區域性一千人為標準。副指揮官陳宗彥表示，解封後，遶境、宮廟活動事先不需申請，指揮中心只要求主辦單位做到參與人數不超過千人、人員實名制管控。

至於遶境沿途常有大批信眾擺香案或跟著走一段路，陳宗彥說，這就不算在主辦單位的參與人數，因為難以預估人數，建議做好個人防疫措施，無法維持社交距離就戴口罩。

鎮瀾宮：百年進香不能斷

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，百年進香不能斷，許多信徒反映，加上疫情緩和，若過了端午再出發，萬一遇上颱風有損神威，希望速速決定。前晚擲筊，第一次就聖筊，決定六月十一日晚上十一點起駕遶境九天八夜。

鄭銘坤說，大轎周圍和團隊人員不超過八百人，符合疫情中心規定，且會戴口罩、每天量體溫、人員造冊。為避免群聚，千桌起駕宴、嘉義新港奉天宮的祝壽大典也改為自由參拜。

白沙屯媽祖進香，每年都吸引眾多信徒躦轎底。圖／聯合報系資料照片

信徒躦轎底「恐難禁止」

往年神轎所經之處大批信徒等待躦轎底、扶轎，鄭銘坤說，希望盡量減少躦轎底、扶轎人數。對於警方希望不開放躦轎底，鄭說「恐難禁止」，但呼籲信徒盡量在家看網路直播，如果一定要跟隨遶境，應與神轎保持安全距離。

大甲媽祖遶境全程三百四十公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。彰化縣長王惠美說，會提供必要協助，循往例開放縣府中庭給信徒休息；雲林縣長張麗善表示，會請廟方實施供餐不共餐、環境消毒及提供酒精。新港奉天宮表示，原由信徒準備的餐點改由奉天宮提供。

台大公衛學院院長詹長權表示，大甲媽遶境僅限工作人員、陣頭參與，人數控制千人內且為固定對象，鼓勵收看線上直播，感染的安全疑慮就小很多。台大公衛學院副院長陳秀熙建議，廟方應做好發燒篩檢、ＴＯＣＣ調查、呼籲戴口罩等社交距離，若有信眾臨時加入遶境，應排在隊伍最後面；如有上呼吸道症狀，最好不要參與。