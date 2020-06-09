進香客數萬 拱天宮籲鬆綁遶境千人規定

新冠肺炎疫情趨緩，全台大解封，但中央疫情流行指揮中心希望宗教遶境等戶外活動需遵守活動指引，人數低於一千人、參與人員造冊留下資料，並透過實聯制做好防疫措施，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮認為參與遶境信眾動輒幾萬人，希望政府能有更明確規範，因為一千人的規定不符需求。

據了解，已知原先報名參加拱天宮隨香信眾高達三萬八千四百多人，拱天宮希望讓這些信眾都能參加，管委會強調，原則上維持原定的九天八夜的行程，兩個月內擲筊擇定起駕等行程後再公布。沿途加強防疫消毒，行進間指揮分流管制，維持安全距離，勸導戴口罩，登轎、北港接駕及回宮等儀式簡化，避免信眾群聚。

彰化南瑤宮二媽原訂三月間到雲林北港七天六夜進香行程，先前也取消，昨天大甲鎮瀾宮宣布遶境，南瑤宮本周將與十媽會總理開會討論，再評估是否在下半年舉辦。不過，新北市農曆五月清水祖師遶境「淡水大拜拜」及農曆四月底新莊地藏庵的「新莊大拜拜」，因信徒都萬人以上，今年仍暫停。

拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，徒步來回約三百公里，重要時程需擲筊向媽祖請示排定，途中行止、路線也都是未知數，進香充滿挑戰及神奇色彩。二○○一年媽祖帶領信徒涉水橫渡濁水溪，信徒至今津津樂道，文化部二○一○年指定為國家重要無形文化活動資產。

拱天宮香火鼎盛，蔡英文總統等歷屆總統都曾來參拜，隨香信眾年年創新高，去年達五萬人，今年原排定三月廿四日出發，四月一日回宮，但受疫情影響，廟方二月廿七日決定暫緩延期，已有三萬八千四百多人報名。