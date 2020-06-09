聽新聞
test
0:00 / 0:00

進香客數萬 拱天宮籲鬆綁遶境千人規定

聯合報 / 記者范榮達林敬家胡瑞玲／連線報導
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（中）前晚向媽祖擲筊請示大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（中）前晚向媽祖擲筊請示大甲媽遶境時間。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，全台大解封，但中央疫情流行指揮中心希望宗教遶境等戶外活動需遵守活動指引，人數低於一千人、參與人員造冊留下資料，並透過實聯制做好防疫措施，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮認為參與遶境信眾動輒幾萬人，希望政府能有更明確規範，因為一千人的規定不符需求。

據了解，已知原先報名參加拱天宮隨香信眾高達三萬八千四百多人，拱天宮希望讓這些信眾都能參加，管委會強調，原則上維持原定的九天八夜的行程，兩個月內擲筊擇定起駕等行程後再公布。沿途加強防疫消毒，行進間指揮分流管制，維持安全距離，勸導戴口罩，登轎、北港接駕及回宮等儀式簡化，避免信眾群聚。

彰化南瑤宮二媽原訂三月間到雲林北港七天六夜進香行程，先前也取消，昨天大甲鎮瀾宮宣布遶境，南瑤宮本周將與十媽會總理開會討論，再評估是否在下半年舉辦。不過，新北市農曆五月清水祖師遶境「淡水大拜拜」及農曆四月底新莊地藏庵的「新莊大拜拜」，因信徒都萬人以上，今年仍暫停。

拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，徒步來回約三百公里，重要時程需擲筊向媽祖請示排定，途中行止、路線也都是未知數，進香充滿挑戰及神奇色彩。二○○一年媽祖帶領信徒涉水橫渡濁水溪，信徒至今津津樂道，文化部二○一○年指定為國家重要無形文化活動資產。

拱天宮香火鼎盛，蔡英文總統等歷屆總統都曾來參拜，隨香信眾年年創新高，去年達五萬人，今年原排定三月廿四日出發，四月一日回宮，但受疫情影響，廟方二月廿七日決定暫緩延期，已有三萬八千四百多人報名。

北港朝天宮 疫情 南瑤宮 媽祖 新冠肺炎 白沙屯 鎮瀾宮

延伸閱讀

防疫解封大甲媽11日起駕 信眾歡喜反憂來不及請假

大甲媽周四遶境指揮中心同意了 要求人數限制與實聯制

大甲媽起駕隨隊800人戴口罩 呼籲民眾網路遶境

疫情大解封 拱天宮兩個月內恢復進香遶境

相關新聞

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

原訂今年三月舉辦的大甲媽遶境，因新冠肺炎疫情延期，現在疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心同意戶外可以有一千人活動；大甲鎮瀾宮...

進香客數萬 拱天宮籲鬆綁遶境千人規定

新冠肺炎疫情趨緩，全台大解封，但中央疫情流行指揮中心希望宗教遶境等戶外活動需遵守活動指引，人數低於一千人、參與人員造冊留...

大甲媽11日起駕 新港奉天宮：防疫細節會與鎮瀾宮討論

大甲鎮瀾宮廟方今天上午公告，因新冠肺炎疫情延後的媽祖遶境進香活動將於本周四舉辦，遶境折返點嘉義縣新港奉天宮表示，因臨時接...

大甲媽來了！ 彰化警方緊急開會建議禁鑽轎、穿制服

大甲鎮瀾宮上午宣布將於6月11日遶境起駕，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，消息一出，讓彰化警方措手不及，鎮瀾宮副董事長...

跟隨大甲媽遶境 醫：用手杖拖拉式菜車助好行

大甲鎮瀾宮媽祖將於11日起駕，醫師建議，防疫期間民眾減少活動，走路時可使用手杖，使用拖拉式菜籃車，減少身上負重，有助行走...

大甲媽周四遶境指揮中心同意了 要求人數限制與實聯制

新冠肺炎疫情趨緩，昨中央流行疫情指揮中心宣布解禁，大甲鎮瀾宮上午宣布將於6月11日遶境起駕。鎮瀾宮是否有向指揮中心申請？...

大甲媽祖遶境來了 王惠美：歡迎來彰化

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封，大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，11日晚上遶境出發，對此...

大甲媽遶境防疫運動 醫師：參加者要比往年做更多準備

大甲媽祖預計本周四晚上起駕，展開9天8夜的媽祖遶境活動，光田綜合醫院擔任大甲媽遶境醫護團隊數十年，光田綜合醫院骨科部醫師...

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

大甲媽遶境這周四晚上11點起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天被問到是否有先和中央流行疫情指揮中心討論，鄭銘坤說，這次遶境，團...

大甲媽祖遶境11日出發 中市府：要做好防疫丶實名制

中央流行疫情指揮中心宣布6月7日防疫大解封， 可以辦千人遶境廟會。大甲鎮瀾宮今天上午宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，1...

大甲媽遶境重啟 西螺福興宮：積極籌備配合

大甲鎮瀾宮今天宣布，大甲媽將於6月11日周四晚上啟程，進行9天8夜的遶境活動。遶境路線將從大甲出發至彰化市南瑤宮、雲林西...

大甲媽遶境這周四晚上起駕 顏清標送媽祖到廟門口

中央流行疫情指揮中心昨剛宣布放疫解封， 千人遶境廟會可以辦，大甲鎮瀾宮今天宣布，今年因疫情延後的大甲媽遶境，這周四晚上遶...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

南投雙龍七彩吊橋夯 縣府爭取開放七彩湖串遊程

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

紙風車重建 林右昌：整個搬來基隆樂觀其成 地點想好了

台灣八景島水族館最亮新景點 桃市府證實8月開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。