大甲媽回鑾 信徒穿雨衣稜轎底相迎

2019-04-17 12:44 中央社 台中17日電



大甲媽祖凌晨回鑾安座。聯合報系記者游振昇／攝影 分享 facebook

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動今天回鑾，風雨中沿途信眾夾道參拜，穿著雨衣稜轎底，熱情未被大雨澆熄，大甲城內鞭炮聲、鑼鼓聲不絕於耳，17日零時10分順利安座。

大甲鎮瀾宮媽祖7日起駕，展開為期9天8夜，長達340多公里的遶境進香活動，跨越中部4縣市，沿途駐駕百餘家宮廟，今天回鑾大甲鎮瀾宮，前總統馬英九參加安座大典。

馬英九致詞表示，媽祖鑾轎起駕和回鑾經過貞潔牌坊時，鑾轎都會左右擺動向祂致敬，這個小動作代表傳統價值的肯定，幾百年來都沒有改變，這是鎮瀾宮非常有人情味、人性的一面。祝福中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。

大甲媽祖鑾轎所到之處，信徒沿途除設香案、供品參拜，更擺設多個點心站，立法院副院長蔡其昌也在大甲溪北端設置點心站，免費提供隨行香客止飢解渴，媽祖信徒在遶境時展現付出的精神。

鎮瀾宮一早就湧進許多信眾及各地陣頭準備迎接媽祖鑾轎，周圍交通人車堵塞，車水馬龍，許多接駕宮廟派出獅陣、表演花車等陣頭在鎮瀾宮外遊行表演，吸引許多信眾圍觀，一整天鞭炮聲不絕於耳，入夜後，漫天的煙火夾雜鞭炮煙霧將大甲的夜空點綴絢麗繽紛。

媽祖鑾轎在下午近3時進入外埔，大甲地區一整天下著雨，接駕的各宮廟陣頭將神偶、神轎披上雨衣，繼續沿著遶境路線前行，信眾們撐傘緊緊跟隨媽祖鑾轎，民眾穿著雨衣在路旁魚貫排列等待媽祖鑾轎抵達要「稜轎底」，祈求平安。

「大甲媽進囉！」17日零時，數萬名信眾簇擁媽祖鑾轎抵達鎮瀾宮廟門，嗩吶聲與鞭炮聲齊響，廟方人員以接力方式，將鑾轎內的正、副爐媽、湄洲媽等媽祖神像請下，信徒們搶摸媽祖神龕，期盼摸得來年平安順利，大甲媽祖遶境進香活動也在安座大典結束後，畫下完美句點。