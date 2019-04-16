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大甲媽祖雨中回鑾 餅店發墊轎金民眾搶排隊

2019-04-16 17:58中央社 台中16日電

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動今天回鑾，沿途信眾擺設點心站，也爭拿保平安的墊轎金。大甲地區一家餅店則準備了3600份大甲媽加持過的墊轎金發放給，吸引民眾排隊索取。

大甲鎮瀾宮媽祖今天回鑾，天空下起大雨，隨香宮廟、陣頭穿上雨衣後，踏上遶境路程、信眾們撐著雨傘，一路相隨。

遶境過程中，許多民眾除爭相「稜轎底」外，也會準備兩條板凳綁滿壽金，供媽祖鑾轎停放休息，這些壽金俗稱「墊轎金」，許多民眾相信墊轎金經過媽祖鑾轎的加持，隨身攜帶可以保平安。

大甲地區以奶油酥餅聞名的餅店，準備了3600份大甲媽祖加持過的墊轎金，要讓民眾平安開運，一早吸引許多民眾排隊等著索取。

餅店表示，搶得頭香的是一位阿嬤，阿嬤一家連續8年都特地自高雄北上來排隊領取墊轎金，祈求媽祖庇佑來年平安順遂。

大甲媽祖鑾轎在信眾的簇擁中，下午進入大甲境內，大甲警分局員警現場交通管制，維持現場秩序，隨轎前行。許多陣頭、花車、學校等表演團體展現技藝，沿著大甲街道前進，吸引許多民眾駐足觀看，大甲城鞭炮聲、鑼鼓聲不斷，氣氛歡樂。

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