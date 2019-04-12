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大甲媽白沙屯媽進雲林！ 是否相遇信眾期待

2019-04-12 13:45中央社 雲林縣12日電

大甲媽祖前天行經彰化北斗，信徒鑽轎腳。本報系資料照/記者林敬家攝影
大甲媽祖前天行經彰化北斗，信徒鑽轎腳。本報系資料照/記者林敬家攝影
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大甲媽祖遶境今天進香回鑾，白沙屯媽祖上午在北港朝天宮進火刈香後回鑾，兩尊媽祖都往北走且途經雲林，距離約30至40公里，是否出現兩尊媽祖相遇，信眾期待。

大甲媽祖南下嘉義新港奉天宮遶境進香的年度盛會，7日晚間10時起駕，預計16日回鑾大甲鎮瀾宮，巧合的是，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖南下雲林北港朝天宮進香在8日凌晨1時20分起駕，預計17日下午回宮，起駕時間相隔僅3小時，史上首見。

大甲媽祖回鑾今天上午進入雲林縣，到中午12時為止，已前進到與虎尾交界的西螺吳厝，而這時白沙屯媽祖停駕在雲林元長客厝國小短暫休息，預計下午1時30分起駕，兩地相距約30至40公里。

跟隨兩尊媽祖進香的信徒各都在萬人以上，大甲媽預計今天晚間駐駕西螺福興宮，明天凌晨起駕，至於白沙屯媽祖會駐駕何處，因為路線不固定，無法預料，不過，兩邊的隨香信徒卻一致表示，希望有機會遇到兩尊媽祖相遇的場面，至少兩尊媽祖同時在雲林也是少見。

根據長期記錄白沙屯媽祖徒步進香的文史工作者駱調彬記載，白沙屯媽祖與大甲媽祖南下進香時程重疊，歷年僅見，兩尊媽祖在2006年起接連3年都有半路相遇的記錄，至於今年，回鑾相遇的機率相當高。

白沙屯媽祖鑾轎今天進入雲林客厝國小，全校師生感動不已。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎今天進入雲林客厝國小，全校師生感動不已。圖／民眾提供
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