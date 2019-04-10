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大甲媽回鑾 方仰寧：遇黑道暴力絕不手軟

2019-04-10 15:26中央社 彰化10日電

大甲媽祖遶境隊伍進入雲林縣境。聯合報系資料照片／記者李京昇攝影
大甲媽祖遶境隊伍進入雲林縣境。聯合報系資料照片／記者李京昇攝影
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台中大甲媽祖遶境活動在彰化市發生暴力衝突，警方逮捕4嫌，彰化縣警察局長方仰寧今天表揚有功人員，並要求在大甲媽回鑾時，警方各單位遇到黑道暴力絕對不手軟。

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於大甲媽鑾轎9日凌晨在彰化市區遶境時，有身分不明男子攻擊記者和員警，警方逮捕涉嫌打人的4名男子，4人辯稱有朋友在等救護車，他們要求記者不要拍攝，但記者不聽，一氣之下才會動手打人。

方仰寧上午利用開會時間，表揚彰化縣警察局刑警大隊副隊長林世明、刑大偵一隊長李旺興、彰化警分局八卦山派出所長王英州3人，並說如果沒有即時逮捕到這4個人，警方會灰頭土臉，不過如果有事情的話，他會承擔，我們有福同享，有難他1人承擔。

方仰寧指出，各單位要依法行政，遇到黑道暴力絕對不軟手，警方就算沒有能力讓黑道不鬧事，但絕對有能力壓制，大甲媽遶境活動還沒結束，他一定會事後追究，而在大甲媽回鑾時，他要求幹部該去放話、約制就盡量去做，尤其遇黑道暴力時，絕對不可手軟。

他並意有所指地提醒黑道說，大家「相堵會到」（閩南話），差不多就好，如果再打架鬧事，警方事後追究絕不手軟。

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