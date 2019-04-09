親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51聯合新聞網 綜合報導

示意圖。一間法律顧問公司老闆為體恤員工，特地連放一周有薪「媽祖遶境假」，只要是參...
示意圖。一間法律顧問公司老闆為體恤員工，特地連放一周有薪「媽祖遶境假」，只要是參與遶境，花費全報公帳，讓員工安心追隨信仰。 圖／聯合報系資料照
分享

大甲鎮瀾宮一年一度媽祖遶境在7日晚間起駕，吸引約15萬信眾簇擁跟隨。為期九天八夜的遶境活動若想全程參與，大部分信徒勢必得請假，不過一間法律顧問公司的老闆相當佛心，為了讓員工可以安心追隨信仰，他特地宣布全公司一路放假到4月17日，甚至加碼只要是參加媽祖遶境者，費用公司全部買單。不少網友看了紛紛羨慕吶喊「別人的老闆果然不會讓人失望」。

榮富企業法律管理顧問公司的小編昨（8）日在臉書粉絲專頁PO文表示，下班前老闆告訴大家「明天開始放假到4月17日再回來上」，當下她驚呼以為員工要集體失業了。老闆接著霸氣說道，「除了排定值班的法務、助理、律師其餘放假，而放假的員工一樣不扣全勤都有薪水。」

原來該老闆為了體恤員工，讓同事、助理得以毫無顧忌地追隨信仰，特地放了一周的「媽祖遶境假」，還大方表示，「只要是追隨大甲媽或是白沙屯媽的費用全報公帳」，讓員工和小編大讚「感謝老闆，老闆我愛你」。

其他網友聽聞這等福利，紛紛羨慕敲碗，在底下留言「真的是別人的老闆總不會讓人失望」、「貴公司還有職缺嗎？」、「今天不是愚人節吧」，也有人認為「適時的對員工好、公司才會跟著一起好，創造雙贏的局面，大智者也」。

大甲媽祖白沙屯媽祖
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

跟著大甲媽遶境 為什麼他們都帶著令旗？

2019-04-09 16:46

信徒打架媽祖會生氣 學者：白狼接駕外界觀感也不好

2019-04-09 18:19

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32

考量身體負荷 柯文哲跟隨大甲媽遶境改騎腳踏車

2019-04-09 15:49

影／「天地掃」陣頭迎大甲媽 這些婆婆媽媽持掃把掃災厄

2019-04-09 15:42

柯文哲遶境累壞了 王世堅溫情喊話：我會K小力點

2019-04-09 15:37

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

大甲媽鑾轎加派警力保護 遶境隊伍像急行軍趕路

2019-04-09 08:44

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

志工隨後掃街 大甲媽遶境「無痕」

2019-04-08 23:24

大甲媽進彰化 推擠衝突連連

2019-04-08 23:20

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

大甲媽祖遶境登場 沿途奉獻飆創意

2019-04-08 17:19

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

大甲媽遶境兩樣情 有人打架、有人掃炮屑

2019-04-08 14:07

隨大甲媽遶境被問選總統？ 柯文哲：再講吧

2019-04-08 14:00

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

幫大甲媽信徒充饑解渴 沿途點心站陸續開張

2019-04-08 11:32

大甲媽遶境後 台中慈濟醫院長率醫護人員打掃街道

2019-04-08 11:18

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

影／柯文哲隨大甲媽祖遶境 首日像急行軍

2019-04-08 10:53

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

隨大甲媽遶境體會人情味 朱立倫：台灣最美的風景

2019-04-08 09:18
看更多

熱門文章

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

2019-04-09 17:49

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

每年遶境途中 媽祖唯一停駕的民宅是這間

2019-04-09 16:49

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52

影／差一點強碰！彰化上午送走大甲媽 下午迎來白沙媽

2019-04-09 17:27

幼兒園教師、教保員甄選 桃市首度合併辦理

2019-04-09 15:38

瑞芳公車延駛到基隆長庚 議員爭取4月10日成行

2019-04-08 19:51

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

2019-04-09 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top