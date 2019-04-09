佛心老闆放7天「媽祖遶境假」 薪水照領可報公帳

2019-04-09 17:51 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。一間法律顧問公司老闆為體恤員工，特地連放一周有薪「媽祖遶境假」，只要是參與遶境，花費全報公帳，讓員工安心追隨信仰。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

大甲鎮瀾宮一年一度媽祖遶境在7日晚間起駕，吸引約15萬信眾簇擁跟隨。為期九天八夜的遶境活動若想全程參與，大部分信徒勢必得請假，不過一間法律顧問公司的老闆相當佛心，為了讓員工可以安心追隨信仰，他特地宣布全公司一路放假到4月17日，甚至加碼只要是參加媽祖遶境者，費用公司全部買單。不少網友看了紛紛羨慕吶喊「別人的老闆果然不會讓人失望」。

榮富企業法律管理顧問公司的小編昨（8）日在臉書粉絲專頁PO文表示，下班前老闆告訴大家「明天開始放假到4月17日再回來上」，當下她驚呼以為員工要集體失業了。老闆接著霸氣說道，「除了排定值班的法務、助理、律師其餘放假，而放假的員工一樣不扣全勤都有薪水。」

原來該老闆為了體恤員工，讓同事、助理得以毫無顧忌地追隨信仰，特地放了一周的「媽祖遶境假」，還大方表示，「只要是追隨大甲媽或是白沙屯媽的費用全報公帳」，讓員工和小編大讚「感謝老闆，老闆我愛你」。

其他網友聽聞這等福利，紛紛羨慕敲碗，在底下留言「真的是別人的老闆總不會讓人失望」、「貴公司還有職缺嗎？」、「今天不是愚人節吧」，也有人認為「適時的對員工好、公司才會跟著一起好，創造雙贏的局面，大智者也」。