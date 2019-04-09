大甲媽祖到新港更環保 設置餐具自動租借機

2019-04-09 16:49 中央社 嘉義縣9日電



台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動明天將抵達嘉義縣新港奉天宮，環保局特地在活動現場設置「環保餐具自動租借機」，希望能減少一次性餐具垃圾量，並鼓勵信眾做好資源回收。

嘉義縣環保局今天表示，大甲媽遶境活動明天上午起就有信眾陸續進入新港鄉，鄉親沿路提供免費供餐地點多達50處，有素食、熱食、茶水點心及水果等，幫助隨香信眾補充體力，也將產生大量的一次性廢棄物。

因此，為鼓勵信眾自備環保餐具，只要將自備餐具拍照上傳至活動專頁者就可獲得環保小禮一份。現場也會設置「環保餐具自動租借機」，讓忘記攜帶環保餐具的信眾可租借大甲媽祖紀念環保餐具組。

嘉義縣環保局長張根穆說，信眾投入新台幣100元至「環保餐具自動租借機」，就有一組印製大甲媽祖神像的環保餐具組，使用後，可帶回家作紀念，也可當場回收，即可退回信眾100元。

另外，環保局於10日、11日上午10時至晚上7時在新港鄉公所前設宣導攤位，民眾只要持廢乾電池回收重量達2公斤、鈕扣型電池30顆、光碟片回收量達1公斤或廢手機2支，即可兌換宣導品1份。

張根穆鼓勵信眾自備餐具，減少使用一次性餐具，心懷虔誠也不忘維護環境，讓進香遶境活動更環保。