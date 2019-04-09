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媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08聯合新聞網 綜合報導

手遊《天堂M》以行動參與大甲媽祖遶境，特別大陣仗安排人氣角色現身人群，吸睛造型引...
手遊《天堂M》以行動參與大甲媽祖遶境，特別大陣仗安排人氣角色現身人群，吸睛造型引發網友熱議。圖擷自爆廢公社
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大甲媽祖遶境是台灣傳統信仰的一大盛事，於每年農曆三月盛大展開，熱鬧程度吸引國內外媒體關注，7日晚間媽祖遶境起駕，不少民眾特地從各縣市前來朝聖，就連手機遊戲《天堂M》的人氣角色也現身遶境隊伍，讓網友們看了驚訝直呼「媽租也玩手遊？」。

昨（8）日晚間有網友在臉書不公開社團「爆廢公社」張貼一段影片，寫道「是我太封閉沒見過世面？還是這是現在的流行？」原PO表示自己第一次參加大甲媽祖遶境，就在對伍人群中看到一名男子身穿銀色盔甲、手持一把銳利長刃，扮演《天堂M》裡的「騎士」打頭陣，緊接在後的是氣宇非凡、一頭紅髮的「法師」，還有多名穿著火辣服裝、身材姣好的女角，人群中顯得格外搶眼。

影片一出立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言大讚「媽祖很跟流行欸」、「這種裝扮很有趣啊」、「另類遶境，比打架亂丟垃圾的好太多了」、「媽祖就不能玩Online game嗎？」、「那個黑妖我可以」。據了解，因應這場文化盛事，手遊《天堂M》特別推出一系列合作活動，並大陣仗安排7大職業「王族」、「騎士」、「妖精」、「法師」、「黑暗妖精」、「槍手」、和「龍鬥士」，跨兩縣市徒步10公里，成為遶境團中最狂亮點。不少網友對於艷陽下頂著裝備和妝髮參與遶境的工作人員，留言表示「辛苦了」。

除了身穿盔甲、手持長刃的帥氣角色外，還有多名身材姣好的女角，穿著火辣扮演手遊中人...
除了身穿盔甲、手持長刃的帥氣角色外，還有多名身材姣好的女角，穿著火辣扮演手遊中人氣職業。圖擷自爆廢公社
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大甲媽祖遶境
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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