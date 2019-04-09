大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34 中央社 彰化8日電



台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今天晚上在彰化市區遶境，熱情民眾包圍鑾轎，推擠不斷，彰化警方發出新聞稿澄清，大甲媽鑾轎下午進入彰化縣時，前立委顏清標沒有被「巴頭」。

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動昨天展開，媽祖鑾轎將花9天8夜在台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣遶境；大甲媽鑾轎今天下午從台中市烏日區經大度橋進入彰化縣，彰化縣警察局不敢大意，出動數十名員警保護鑾轎，遶境路線沿路也有員警管制交通。

媽祖鑾轎剛進入彰化縣彰化市，有民眾帶著身障者要「鑽轎腳」，扛轎的工作人員將媽祖鑾轎高舉，此時場面一片混亂，連彰化縣長王惠美、大甲鎮瀾宮董事長顏清標也被推擠，場面混亂，直到強勢警力介入，媽祖鑾轎才得以前進。

針對下午的推擠事件，彰化縣警察局發出新聞稿說明，因為神轎抬高，因此發生短暫推擠，等到神轎經過這些身障人士輪椅後，恢復正常，給一般民眾跪地鑽神轎底，沒有顏清標遭人巴頭及縣長王惠美遭推擠而吐舌頭等情事。

大甲媽鑾轎晚間在彰化市區前進，許多熱情民眾跟著鑾轎前進，沿路也有人放鞭炮，讓彰化市熱鬧滾滾，大小推擠不斷，使得原定駐駕南瑤宮的時間因此延誤，可能要到凌晨才會駐駕南瑤宮，短暫休息後繼續走台一線南下，前往員林市區遶境。