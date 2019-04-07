媽祖遶境強碰 彰警12攝影機蒐證

大甲媽起駕，宮廟都來參加。 記者游振昇／攝影 分享 facebook

廟會遶境常發生衝突事件，前天台南市「下營香」遶境傳出台南當地陣頭與彰化和美陣頭人馬爆發衝突，警方立即壓制，但彰化陣頭人馬前天深夜要返回時在國道雲林斗六路段又被對方逼車追打，車窗被砸爛，車內1名女子受傷，彰化警方正在調查中。

大甲媽、白沙屯媽前夜同時起駕遶境，往年行經彰化時常因搶轎發生推擠或衝突，台中、彰化警方已嚴陣以待；彰化今年更出動12台攝影機設置在高樓，希望更有效蒐證，將違法鬧事民眾繩之以法。

彰化縣刑警大隊副大隊長林世明表示，彰化轎班前天共3輛車要回家，在國道上發現被人跟車，懷疑對方要尋仇，洪姓宮主向警方通報尋求保護，馳援的警方在和美交流道等到轎班人員2輛車，另輛落單的車昨深夜11點多在國道斗六路段被對方逼車攔下，持棍棒將車窗砸爛，副駕駛座高姓女子被玻璃噴到受傷，對方砸車警告後即離去。

林世明表示，往年大甲媽起駕後從台中到彰化第2天深夜，在彰化市民生地下道、三民路、永安街等都是各方搶轎的易衝突點，回程在永樂街天后宮、民族路、古龍山前等，也佈署重點警力防止衝突。

彰化縣保安科長陳朝清指出，大甲媽祖行經彰化、員林、北斗分局轄區，各分局投入不少警力支援，預計從台中進到彰化就有750名警力護轎與維安，今年在民生地下道安排320名警力，比以往多1/3，就是怕有突發狀況。

大甲媽祖昨晚起駕，早上在鎮瀾宮附近就發生停車糾紛，兩名男子為了停車位互不相讓當街打了起來，警方快打部隊到場兩人已離開。