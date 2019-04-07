大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07 聯合新聞網 柿子文化《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》



媽祖天后小檔案 ●原始資料重要依據：《天妃顯聖錄》。 ●漢族史上唯一受敕封的天后：護國庇民妙靈昭應仁慈天后。 ●臺灣最常見的臉部顏色：膚色（紅面媽）、金色（金面媽）、黑色（烏面媽）。

農曆三月二十三日是媽祖的聖誕（二○一九年則在國曆的四月廿七日），在此之前，各媽祖廟便會開始進香，進香有三個意義：謁祖、靖綏四境、拜訪友宮，而這時也就是全臺痟媽祖、祭拜媽祖的巔峰──「三月痟媽祖」說明媽祖信仰系統對人民的重要性。

二○一九年兩大媽祖進香的起駕出發時間很接近，大甲媽祖遶境為國曆四月七日（農曆三月初三）晚間十點零分起駕；白沙屯媽祖北港進香則於四月七日晚間十一點二十分登轎，四月八日凌晨一點二十分從白沙屯拱天宮出發。

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰

大家一定常聽說，媽祖還有大媽、二媽、三媽……這是依照廟裡神像雕塑時間前後來依序編號的。

一般來說，最早的「開基媽」是「鎮殿媽」，置於大殿讓人祭拜，這是大媽；鎮殿主神座前經常有陪祀的神像，這是二媽；進香、遶境或辦事時，鎮殿媽和二媽如果外出了，廟中豈不無主神？所以另外再做一尊「出巡媽」，這就是三媽了。因此，臺灣俗諺便說：「大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰。」

媽祖出巡的八家將。 圖／柿子文化提供 分享 facebook

大道公風，媽祖婆雨

民間戲曲《大道公鬥媽祖婆》中，媽祖臨陣逃婚讓大道公十分火大，便作法下起大雨要澆淋媽祖臉上的水粉，媽祖不甘示弱，也颳起大風要吹落大道公頭上的帽子。「大道公風，媽祖婆雨」指的是大道公誕辰之日會颳風，媽祖婆誕辰會下雨──對方施法作怪。後來媽祖出巡時，陣仗上的官牌便有一面是「風雨免朝」，以免又下起雨來。不過，「風雨免朝」實因媽祖是航海女神，保佑船家一帆風順，而風雨來朝不利，便賜予免朝。

話說回來，會出現《大道公鬥媽祖婆》的戲曲故事，其實是有些原因的。

傳說中媽祖的未婚夫──保生大帝，在民間俗稱大道公、吳真人，是真實存在的聖賢，是有名的醫神，號稱道醫。不過，因為大道公是地方型人物，未見正史記載，資料多從廟誌和地方誌而來，因而略有神化之嫌。

保生大帝和媽祖的「成神之路」有許多類似之處，祂們一開始都是泉州地方崇拜的人物，因朝廷敕封而擴及東南省分，後來並隨移民的傳播而成為跨地域的神明。此外，保生大帝和媽祖都是隨移民最早進入臺灣的神明，兩人同為宋朝人（大道公北宋，媽祖南宋），有天時之利，並同屬泉州，有地利之便，所以被小說家亂點「大道公鬥媽祖婆」的鴛鴦譜。

話雖如此，神明仍然是合作無間保護蒼生的，彼此不會有什麼間隙，媽祖被封為海神，保生大帝被封為醫神，民間諺語說：「渡海靠媽祖，安居靠真人。」說明兩神是共同維護移民海陸安全的兩大守護神，彼此不是對手，而是攜手。

一九三五年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」期間，請北港朝天宮媽祖北上遊行。 圖／柿子文化提供 分享 facebook

媽祖進香兩大重頭戲

苗栗白沙屯拱天宮與臺中大甲鎮瀾宮的媽祖進香，同列為中華民國文化部「國家重要無形文化活動資產」，也是媽祖進香的兩大重頭戲，但兩者仍略有不同之處：

白沙屯媽祖 大甲媽祖 近兩百多年歷史，傳統風味。 特色 不斷加入現代元素，為全臺最大進香團，並列為世界三大宗教盛事。 只有起駕日、刈火日與回宮日事先知曉，路線則不固定，隨媽祖鑾轎當下的靈動（非擲筊）前進，是其最大特色。 路線 行程與路線事先排定，目的地曾更換。 從苗栗通霄至雲林北港朝天宮。 目的地 從臺中的大甲出發。一九八七年前往雲林北港朝天宮；之後改至嘉義新港奉天宮。 行程六到十一天不等，以事前向由媽祖擲筊決定。 時間 隨著時代而不同，目前活動長達九天八夜。 結合白沙屯文化藝術季。 行銷 結合臺中大甲媽祖國際觀光文化節。

《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》書封。 圖／柿子文化提供 分享 facebook

──整理摘自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化／企劃，林金郎／撰文