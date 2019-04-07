親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 成功完成三連霸

文字轉播／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰…媽祖出巡要分工

2019-04-07 16:07聯合新聞網 柿子文化《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》

媽祖天后小檔案

●原始資料重要依據：《天妃顯聖錄》。

●漢族史上唯一受敕封的天后：護國庇民妙靈昭應仁慈天后。

●臺灣最常見的臉部顏色：膚色（紅面媽）、金色（金面媽）、黑色（烏面媽）。

農曆三月二十三日是媽祖的聖誕（二○一九年則在國曆的四月廿七日），在此之前，各媽祖廟便會開始進香，進香有三個意義：謁祖、靖綏四境、拜訪友宮，而這時也就是全臺痟媽祖、祭拜媽祖的巔峰──「三月痟媽祖」說明媽祖信仰系統對人民的重要性。

二○一九年兩大媽祖進香的起駕出發時間很接近，大甲媽祖遶境為國曆四月七日（農曆三月初三）晚間十點零分起駕；白沙屯媽祖北港進香則於四月七日晚間十一點二十分登轎，四月八日凌晨一點二十分從白沙屯拱天宮出發。

大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰

大家一定常聽說，媽祖還有大媽、二媽、三媽……這是依照廟裡神像雕塑時間前後來依序編號的。

一般來說，最早的「開基媽」是「鎮殿媽」，置於大殿讓人祭拜，這是大媽；鎮殿主神座前經常有陪祀的神像，這是二媽；進香、遶境或辦事時，鎮殿媽和二媽如果外出了，廟中豈不無主神？所以另外再做一尊「出巡媽」，這就是三媽了。因此，臺灣俗諺便說：「大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰。」

媽祖出巡的八家將。 圖／柿子文化提供
媽祖出巡的八家將。 圖／柿子文化提供
分享

大道公風，媽祖婆雨

民間戲曲《大道公鬥媽祖婆》中，媽祖臨陣逃婚讓大道公十分火大，便作法下起大雨要澆淋媽祖臉上的水粉，媽祖不甘示弱，也颳起大風要吹落大道公頭上的帽子。「大道公風，媽祖婆雨」指的是大道公誕辰之日會颳風，媽祖婆誕辰會下雨──對方施法作怪。後來媽祖出巡時，陣仗上的官牌便有一面是「風雨免朝」，以免又下起雨來。不過，「風雨免朝」實因媽祖是航海女神，保佑船家一帆風順，而風雨來朝不利，便賜予免朝。

話說回來，會出現《大道公鬥媽祖婆》的戲曲故事，其實是有些原因的。

傳說中媽祖的未婚夫──保生大帝，在民間俗稱大道公、吳真人，是真實存在的聖賢，是有名的醫神，號稱道醫。不過，因為大道公是地方型人物，未見正史記載，資料多從廟誌和地方誌而來，因而略有神化之嫌。

保生大帝和媽祖的「成神之路」有許多類似之處，祂們一開始都是泉州地方崇拜的人物，因朝廷敕封而擴及東南省分，後來並隨移民的傳播而成為跨地域的神明。此外，保生大帝和媽祖都是隨移民最早進入臺灣的神明，兩人同為宋朝人（大道公北宋，媽祖南宋），有天時之利，並同屬泉州，有地利之便，所以被小說家亂點「大道公鬥媽祖婆」的鴛鴦譜。

話雖如此，神明仍然是合作無間保護蒼生的，彼此不會有什麼間隙，媽祖被封為海神，保生大帝被封為醫神，民間諺語說：「渡海靠媽祖，安居靠真人。」說明兩神是共同維護移民海陸安全的兩大守護神，彼此不是對手，而是攜手。

一九三五年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」期間，請北港朝天宮媽祖北上遊行。 圖／柿...
一九三五年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」期間，請北港朝天宮媽祖北上遊行。 圖／柿子文化提供
分享

媽祖進香兩大重頭戲

苗栗白沙屯拱天宮與臺中大甲鎮瀾宮的媽祖進香，同列為中華民國文化部「國家重要無形文化活動資產」，也是媽祖進香的兩大重頭戲，但兩者仍略有不同之處：

白沙屯媽祖

大甲媽祖

近兩百多年歷史，傳統風味。

特色

不斷加入現代元素，為全臺最大進香團，並列為世界三大宗教盛事。

只有起駕日、刈火日與回宮日事先知曉，路線則不固定，隨媽祖鑾轎當下的靈動（非擲筊）前進，是其最大特色。

路線

行程與路線事先排定，目的地曾更換。

從苗栗通霄至雲林北港朝天宮。

目的地

從臺中的大甲出發。一九八七年前往雲林北港朝天宮；之後改至嘉義新港奉天宮。

行程六到十一天不等，以事前向由媽祖擲筊決定。

時間

隨著時代而不同，目前活動長達九天八夜。

結合白沙屯文化藝術季。

行銷

結合臺中大甲媽祖國際觀光文化節。

《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》書封。 圖／柿子文化提供
《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》書封。 圖／柿子文化提供
分享

──整理摘自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化／企劃，林金郎／撰文

遶境媽祖
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

影／吳敦義到鎮瀾宮 媒體民眾推擠場面火爆

2019-04-07 15:58

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

影／大甲媽遶境 想選總統的爭相「與神同行」

2019-04-07 13:29

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

一「旗」一會 大甲媽信徒報到

2019-04-07 11:02

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

大甲媽祖衛星定位沒動 信徒急問走到哪了？

2019-04-07 08:55

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

發願謝媽祖 雲林百名義工年年煮飯給大甲媽信徒享用

2019-04-07 07:39

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

吸引年青人 beanfun! 攜鎮瀾宮打造「媽祖趣遶境」

2019-04-06 18:25

大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機

2019-04-06 18:21

迎大甲媽可捕獲野生柯P？ 8日、15日大肚龍井接駕

2019-04-06 16:34

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

大甲媽祖遶境 稜轎底本意讓媽祖墊腳以示感謝

2019-04-06 13:19

大甲媽祖遶境 稜轎底這樣做不閃腰

2019-04-06 13:18

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

大甲媽4月7日起駕 中市交通局籲搭免費接駁車

2019-04-05 23:06

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

迎大甲媽遶境 哈雷車隊扮「報馬仔」

2019-04-05 13:11
看更多

熱門文章

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

台南下營香躦轎腳人龍不絕 賴清德明參拜

2019-04-06 19:22

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機

2019-04-06 18:21

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

大甲媽遶境7日展開 柯文哲隨香借宿西螺福興宮

2019-04-06 19:42

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」

2019-04-06 18:52

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

推動TOD 北捷士林站擬蓋共構大樓

2019-04-06 23:16

百年舊銅鑼隧道LED燈光失明 景點變髒亂點

2019-04-07 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top