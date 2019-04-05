大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



大甲媽祖遶境路線行經台中市龍井、大肚與烏日區，烏日警分局將動員大批警力維安，圖為前年大甲媽回鑾行經龍井區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 9天8夜的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動7日晚上起駕，緊接著苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖起駕，彼此相隔3小時20分鐘，是否在途中相遇？台中市警局烏日分局估算，大甲媽與白沙屯媽相差一天進入龍井區，「見面」機率不大，但回鑾是同一天，有相遇機會。

大甲媽祖與白沙屯媽祖百年來有紀錄的共有三次相遇，分別在2004、2005、2008年，地點是在台中沙鹿、龍井和彰化田尾。今年大甲媽預計7日晚上10時起駕，白沙屯媽預計當晚11時20分至隔天凌晨1時20分起轎。

烏日警分局依往年大甲媽、白沙屯媽遶境路線及速度推估，大甲媽與白沙屯媽都會行經龍井區，大甲媽預估8日上午8時進入龍井區，行經大肚區，預計約在當天下午3時通過烏日區大度橋到彰化；白沙屯媽會在大路口處由信徒擲筊決定，無固定路線，但因今年預計11日抵北港，前後有3天，不像去年僅36小時緊湊，預計9日進入龍井；回鑾都在15日行經烏日、大肚與龍井。

烏日警分局說明，大甲媽起駕行經龍井、大肚與烏日區，截至昨天，共有7個大型接駕點，警方動員214名警力與義警，15日回鑾有9個大型接駕點，動員271人護轎與維安，警方也與各宮廟、陣頭等接駕人員、點心攤等22個定點召開協調會，確定接駕與送駕的定點，屆時警方以人牆方式加強維安，並且在12日統計回鑾新增定點，加強維安；白沙屯媽祖因時間與路線不固定，屆時會與其他警分局加強連繫，透過線上警力人力支援。