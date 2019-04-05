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大甲媽4月7日起駕 中市交通局籲搭免費接駁車

2019-04-05 23:06聯合報 記者喻文玟／台中報導

9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動明晚起駕，圖為前年大甲媽回鑾行經龍井區。 圖／聯合...
9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動明晚起駕，圖為前年大甲媽回鑾行經龍井區。 圖／聯合報系資料照片
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台中大甲媽祖4月7日起駕，交通局在起駕當天、4月16日回鑾均安排免費接駁專車，民眾可在朝富停車場、秋紅谷站、朝馬站搭乘接駁車至大甲體育場轉中型巴士前往鎮瀾宮，回程仍在大甲體育場搭車返回市區。

交通局長葉昭甫呼籲民眾盡量不要開車，若開車可停在美人山營區停車場，轉搭接駁車前往鎮瀾宮。市民也可利用市區22條公車路線前往大甲。

交通局表示，明天起駕從上午11點至晚間10點有接駁專車，市區在老虎城旁的朝富停車場上車，終點站大甲體育場，沿途停靠秋紅谷、朝馬站，平均20至30分鐘一班車；當天要回程、或媽祖回鑾當天，搭車地點相同。

另考量大甲道路較窄，不建議自行開車，若開車，一律停在美人山停車場，轉搭接駁車至大甲高中，再步行前往。

交通局說，前往大甲鎮瀾宮民眾除可搭乘免費接駁車外，市區也有22條公車往大甲，包括台中客運93路、154路、157路、659路；巨業交通305路；豐原客運92路、170路、171路、172路、210路、211路、212路、213路、214路、215路、216路；中台灣客運95路、658路；苗栗客運181路及東南客運97路、616路，捷順交通811路。

葉昭甫說，22條公車路線皆享刷卡10公里免費、票價60元上限優惠，乘車前可利用台中公車APP或網站查詢車次。

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