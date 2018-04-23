萬眾恭迎大甲媽祖回鑾 23日凌晨安座大典

2018-04-23 01:16 中央社 台中23日電



「大甲媽轉來囉！」大甲鎮瀾宮媽祖22日回鑾鎮瀾宮，沿途上萬信眾夾道參拜，等待「稜轎底」，大甲城一整天鞭炮震天響，煙火點亮黑夜，媽祖在23日凌晨完成安座大典。 在顏清標邀請下，馬英九擔任扶轎迎回大甲媽祖回到鎮瀾宮舉行安座儀式，贏得信眾們的高人氣。聯合報系記者黑中亮／攝影 分享 facebook

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，22日進入尾聲，清晨大甲媽祖鑾轎自清水朝興宮起駕後，踏上回鑾最後一段路程，大甲媽祖進入大甲城後依序遶境四個城門後，晚間，媽祖鑾轎才進入廟埕完成安座。

「進囉！進囉！」信徒們伸長了手，爭向撲向媽祖神龕，希望能夠摸得來年的平安順利。廟方人員依序請出副爐媽、湄洲媽、正爐媽等神像，放入玻璃神龕內，以接力方式將媽祖神像迎入廟中安座，前總統馬英九參與安座大典。

媽祖神轎所到之處，沿途信眾設香案參拜，虔誠信徒大排長龍等著「稜轎底」祈求平安，大甲媽祖許多周邊信物吸引民眾索取，信眾們相信媽祖的墊轎金可保順利，報馬仔的紅線可招來好姻緣，三太子的奶嘴則可讓孩子平安成長。

大甲裕珍馨餅店年年都為信徒準備墊轎金，今年邁入第7年，此次準備了3600多份墊轎金，上午10時在光明門市發送，短短20分鐘，千份墊轎金即被索取一空。

迎接大甲媽祖回鑾，沿途都有信眾設有點心站，飲料、甜品、肉羹、炒米粉都有，提供隨行香客「吃免驚」，許多民眾一早湧進大甲城，先犒賞自己的五臟廟後，整裝迎接媽祖回鑾。

60歲的趙阿嬤站在大鼎前，手握大鍋鏟不斷翻炒，煮完一鍋一鍋，阿嬤說，「我從年輕煮到老，要一直煮下去，替媽祖婆做代誌（台語：事情）不會累」。一旁還有許多婆媽蹲在地上洗碗，提供香客使用，吃美食不忘做環保。

一整天，大甲城內鞭炮聲不絕於耳，入夜後，漫天的煙火夾雜鞭炮煙霧，將大甲夜空點綴絢麗繽紛，媽祖入廟安座後，人潮才逐漸散去，大甲城重歸寧靜。