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大甲媽到明道大學 百尺巨龍相迎吸睛

2018-04-19 10:45聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

大甲媽祖今天上午從雲林北返回到彰化縣內，上午九點半第10度駐駕明道大學，也是大甲媽祖遶境行程中，唯一駐駕的大學。每年明道大學都會動員上數百名師生，以特殊的主題裝扮迎駕，今年除了國際學生的傳統服飾大展示之外，最吸睛的則是一條百尺巨龍與龍王，共同迎駕。

今天上午從六點多開始，親善大使就在校門口發送平安茶、平安餅，給香客止飢、止渴，外籍生更穿上家鄉特色服飾參與盛會。明道大學更派出百公尺巨龍，指導老師陳彥文說，這條龍光是龍頭就40公斤，整條龍全部150公斤，共需50多人一起舞，舞起來相當壯觀。除此之外，明道大學畢業校友更特地從明華園回母校，畫上精細的龍王妝，與巨龍共同迎駕。

明道大學的國際學生穿上傳統服飾參與盛會，史瓦濟蘭學生說，她們很喜歡台灣，覺得台灣人很友善、食物很棒、天氣舒適，以前只在電視上看過媽祖遶境，今天能親眼目睹覺得非常興奮、開心。

去年有21名學生扮成金剛力士、九天玄女，今年則是以「水族朝聖」為主題，書法大師李憲專變身成海龍王，當場揮毫；學生則扮成可愛版蝦兵蟹將。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標也誇讚巨龍非常壯觀，「比我還大隻怎麼舞，很不簡單」，並表示明道大學辦學用心，並開設了媽祖信仰相關課程，因此才成為大甲媽祖遶境行程中唯一駐駕的大學。

今天大甲媽祖從西螺福興宮起駕，往北過西螺大橋，行經溪州鄉、北斗鎮後進入明道大學駐駕，上午都在埤頭鄉各村宮廟繞行，下午再回到北斗鎮，最後停留在北斗奠安宮駐駕。

明道大學派出百尺巨龍與龍王恭迎大甲媽祖。記者凌筠婷／攝影
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史瓦濟蘭學生第一次參加大甲媽祖遶境，表示相當興奮。記者凌筠婷／攝影
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明道大學學生穿起日本服裝，迎接媽祖和隨行香客。記者凌筠婷／攝影
明道大學學生穿起日本服裝，迎接媽祖和隨行香客。記者凌筠婷／攝影
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明道大學校長郭秋勳與大甲鎮瀾宮董事長顏清標共同抬著大甲媽祖鑾轎進入明道大學。記者...
明道大學校長郭秋勳與大甲鎮瀾宮董事長顏清標共同抬著大甲媽祖鑾轎進入明道大學。記者凌筠婷／攝影
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明道大學派出美麗的親善大使，在校內的朱熹橋上迎賓。記者凌筠婷／攝影
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韓國學生穿上傳統服飾，參與這次媽祖盛會。記者凌筠婷／攝影
韓國學生穿上傳統服飾，參與這次媽祖盛會。記者凌筠婷／攝影
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大甲媽祖遶境

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