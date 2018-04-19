大甲媽到明道大學 百尺巨龍相迎吸睛

2018-04-19 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



大甲媽祖今天上午從雲林北返回到彰化縣內，上午九點半第10度駐駕明道大學，也是大甲媽祖遶境行程中，唯一駐駕的大學。每年明道大學都會動員上數百名師生，以特殊的主題裝扮迎駕，今年除了國際學生的傳統服飾大展示之外，最吸睛的則是一條百尺巨龍與龍王，共同迎駕。

今天上午從六點多開始，親善大使就在校門口發送平安茶、平安餅，給香客止飢、止渴，外籍生更穿上家鄉特色服飾參與盛會。明道大學更派出百公尺巨龍，指導老師陳彥文說，這條龍光是龍頭就40公斤，整條龍全部150公斤，共需50多人一起舞，舞起來相當壯觀。除此之外，明道大學畢業校友更特地從明華園回母校，畫上精細的龍王妝，與巨龍共同迎駕。

明道大學的國際學生穿上傳統服飾參與盛會，史瓦濟蘭學生說，她們很喜歡台灣，覺得台灣人很友善、食物很棒、天氣舒適，以前只在電視上看過媽祖遶境，今天能親眼目睹覺得非常興奮、開心。

去年有21名學生扮成金剛力士、九天玄女，今年則是以「水族朝聖」為主題，書法大師李憲專變身成海龍王，當場揮毫；學生則扮成可愛版蝦兵蟹將。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標也誇讚巨龍非常壯觀，「比我還大隻怎麼舞，很不簡單」，並表示明道大學辦學用心，並開設了媽祖信仰相關課程，因此才成為大甲媽祖遶境行程中唯一駐駕的大學。