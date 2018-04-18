放鞭炮、鋼管女郎熱舞迎大甲媽 遭批空汙與物化女性

2018-04-18 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖奉天宮進香，嘉義縣環保局長顏旭明臉書貼文奉天宮前車上鋼管女郎熱舞影片說「這樣好嗎？媽祖會高興嗎？」。圖／取自顏旭明臉書 分享 facebook 大甲鎮瀾宮媽祖結束嘉義縣新港鄉奉天宮遶境進香，今天回駕，鄉公所與環保局、新港文教基金會等一齊淨港，環保局鑑於進香期常有信眾大量燃放鞭炮，造成濃度飆高，派人拿移動式空汙監測儀監測並勸導，局長顏旭明臉書貼文pm2.5濃度飆高手舉牌，以及奉天宮前車上鋼管女郎熱舞影片說「這樣好嗎？媽祖會高興嗎？」。

顏旭明說，遠來是客？！燃放鞭炮ＰＭ2.5濃度飆高，奉天宮前車上鋼管女郎熱舞，這樣好嗎？媽祖會高興嗎？「 我一直覺得新港奉天宮的媽祖是環保媽祖，看到這種情形，媽祖不知道會不會也覺得無奈？」； 網友紛紛留言按讚，有人說，鋼管女郎熱舞物化女性，

依民間說法，媽祖鑾駕停駐越久，就可獲得媽祖庇佑，因此很多角頭、宮廟陣或信眾，常以鞭炮阻緩媽祖鑾駕前進，卻也造成空汙、噪音及公安問題；顏旭明說，燃放鞭炮煙火產生噪音空汙，有害人體健康，尤其鞭炮煙火產生粒狀汙染物，不利空氣品質，依法特定節慶雖不受限，但環保局派人拿移動式空汙監測儀，在重點地區監測ＰＭ2.5，超標會寫在手舉牌警示，勸導減炮或改用環保炮車。