親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

79歲美髯公 素齋款待大甲媽信徒30年

2018-04-16 16:54中央社 嘉義縣16日電

年近八旬的嘉義縣新港鄉民陳慶雄，自30年前起，每年都準備2000多台斤素齋款待大甲媽祖信徒。他說：「每年都有5、60人前來幫忙，要發工資給他們，他們也不要，揪感心！」

大甲媽祖南下遶境進香活動今年進入第31年，大甲媽祖鑾轎今天中午從雲林跨入嘉義，在雲嘉交界的崙仔大橋頭接受嘉義縣各界恭迎、膜拜。

由於時值中午，新港鄉崙仔地區的信眾，早已準備素齋、素粽供香客們享用，也有居民拿出自家栽植小玉西瓜，或以涼水、飲料等款待遠道而來的香客。

其中，住在崙仔橋頭附近的陳慶雄，自大甲媽祖南下遶境進香活動開始的翌年開始，每年都準備大量齋食供眾，尤其美味的素羹，口感極佳，在香客中逐漸傳出口碑。

蓄留一臉大鬍子的陳慶雄，被譽為「美髯公」，今年依例準備800台斤麵條、1200多台斤素料，烹飪素羹、素麵、素粽等齋食，免費提供香客們果腹，只見香客們一批接一批，吃飽了就上路，效率極佳。

陳慶雄表示，31年前他看到大甲媽祖信徒長途跋涉的虔誠，以及新港鄉親們熱情的款待，於是發願也要準備素齋供眾，並自翌年開始進行，一轉眼已過了30年。

育有2子2女的陳慶雄，目前是6個孫子的阿公。他的大兒子是中醫師、二兒子是推拿師，2名兒子都在台北開業、置產；2名女兒也都有良好的歸宿，讓他覺得很滿足且感恩。

陳慶雄表示，所謂「平安就是福」，他覺得日子過得平安，就是媽祖默佑；尤其每年有5、60名來自台中、彰化、雲林、嘉義的志工幫他切菜、烹飪、洗碗，讓他非常感動。

66歲的志工陳金海，今天也與40歲的雙胞胎兒子陳亨宗、陳亨昌，一家三口一起煮素羹。大哥陳亨宗說，他與弟弟從20歲開始，每年都到崙仔煮素羹， 一轉眼已過了20年。

父親陳金海表示，「來做志工，歡喜就好」；雙胞胎兄弟則異口同聲說：「媽祖很靈驗，所以每年都來幫忙」。

大甲媽祖遶境

相關新聞

大甲媽祖抵嘉義 崙仔大橋萬頭攢動爭迎駕

2018-04-16 16:07

大甲媽遶境彰化 爆數波衝撞

2018-04-15 23:42

植物人躦轎腳 大甲媽鑾轎抬高高

2018-04-15 23:40

看媽祖遶境 顏寬恒：「不能騙神明」促成跟轎動力

2018-04-15 21:25

大甲媽果真是「雨水媽」才踏入西螺雨水跟著來

2018-04-15 20:09

防PＭ2.5飆升 大甲媽祖明到新港奉天宮環局勸減炮

2018-04-15 17:09

酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福

2018-04-15 16:50

母親住院45天出院 孝子背媽祖環島還願

2018-04-15 13:34

大甲媽搶轎打成團 律師：出現法律空窗期？

2018-04-15 13:23

大甲媽遶境 搶轎又爆肢體衝突

2018-04-15 12:53

搶轎又衝突 警：常變成自己人打自己人

2018-04-15 12:53

禁鞭炮奏效 大甲媽遶境歷年來最安靜

2018-04-15 12:53

大甲媽趕路神速 警：沒鞭炮差很多

2018-04-15 12:30

少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速

2018-04-15 10:33

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57

零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09

又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突

2018-04-15 02:25

大甲媽到彰化 信眾簇擁躦轎下

2018-04-14 23:53

教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」

2018-04-14 23:49

影／大甲媽遶境無名英雄忍空汙鑽車縫 只為了恢復市容

2018-04-14 17:34

大甲媽遶境辦斗笠趴 顏清標：戴斗笠好處多多

2018-04-14 16:49

清水分局長親自接鑾轎 全轄徒步25公里護駕

2018-04-14 13:46

大甲媽昨夜熱鬧起駕 22日回鑾

2018-04-14 13:31

教授跟大甲媽遶境26年 今年1800生同行

2018-04-14 13:23

大甲媽遶境首日 車輛撞上茶水站4傷

2018-04-14 12:40

苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50

影／迎大甲媽祖 彰化大辦桌呷免驚

2018-04-14 09:04

北港媽、大甲媽分手30年 就因「回娘家」3個字

2018-04-14 09:00

因應媽祖起駕回鑾 警局長坐鎮大甲聯合指揮所

2018-04-14 08:00

搶轎變「挾持」 學者：媽祖會高興嗎？

2018-04-13 23:47

大甲媽遶境彰化600警力護轎 堪比元首級維安

2018-04-13 23:41

大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕

2018-04-13 23:35

數萬信眾隨香 大甲媽展開9天8夜遶境

2018-04-13 23:30

接待媽祖信眾 新港免費供餐點50處

2018-04-13 23:04

迎大甲媽 嘉縣「環保大軍」備戰

2018-04-13 23:00

壓力來了 大甲媽進香彰化廣播取締違法施放煙火

2018-04-13 20:54

大甲媽遶境免費小吃多 顏清標：沿途不用怕餓到

2018-04-13 18:08

「媽祖視角」有夠神！ 5招讓你在家遶境保平安

2018-04-13 16:42

大甲媽祖今天起駕 三層交警維護交通順暢

2018-04-13 16:06
看更多

熱門文章

大甲媽果真是「雨水媽」才踏入西螺雨水跟著來

2018-04-15 20:09

屏東三大日音樂節人氣高 勝過墾丁音樂季

2018-04-15 22:49

看媽祖遶境 顏寬恒：「不能騙神明」促成跟轎動力

2018-04-15 21:25

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

基隆嶼封島3年 今夏要重新開放囉

2018-04-15 21:16

勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37

獲建築獎籃球場挨批 設計師：原案是活化社區空間

2018-04-16 15:28

淡海輕軌夜間試車 網友興奮直擊

2018-04-16 00:55

買下荒地不開發 守護鳥與蛙

2018-04-16 00:34

砍樹再種樹? 台中「8年100萬棵樹」又遭質疑

2018-04-15 22:15

竹市「光華迷宮陣」 連居民也搞混

2018-04-16 00:16

綠營明日之星林緗亭 棄選水上鄉長拚連任議員

2018-04-15 22:17

大甲媽祖抵西螺 萬人接駕入城

2018-04-15 19:37

老字號飯店創造驚喜 員工認養空中花園大改造

2018-04-15 22:15

為病母祈福 他背媽祖徒步600公里

2018-04-16 00:09

阿醜老闆娘 港都「鮮」出名

2018-04-16 00:47

封島3年…基隆嶼7月開放 下月先淨灘

2018-04-16 00:13

影╱台中高鐵站 4百桌大型婚宴館動土

2018-04-16 15:23

花蓮縣道193拓寬花7億 環團：亂花錢債留子孫

2018-04-16 11:37

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

大甲媽遶境彰化 爆數波衝撞

2018-04-15 23:42

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

高雄萬大工業區19日停水8小時 2萬1千戶快儲水

2018-04-16 10:28

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

這老闆懂她們的好 中高齡工作真打拚

2018-04-15 23:53

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

中市太平區路紛雜 連總統也迷路

2018-04-16 00:14

影／王世堅怒告柯雇網軍攻擊 柯文哲：哪有這麼有「好野」

2018-04-16 16:38

植物人躦轎腳 大甲媽鑾轎抬高高

2018-04-15 23:40

輕軌拉房客 苓雅、前鎮「起新厝」

2018-04-16 00:46

建商搶進中軟 連鎖餐飲先卡位

2018-04-16 00:19

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03

蔡其昌：民進黨初選制度給新人鼓勵 促政治流動

2018-04-15 18:16

中軟6月啟用 「熊超人」成打卡熱點

2018-04-16 00:20

素配啦！清一色陽傘 給船帆石「佳氛」

2018-04-16 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top