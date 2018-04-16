79歲美髯公 素齋款待大甲媽信徒30年

2018-04-16 16:54 中央社 嘉義縣16日電



年近八旬的嘉義縣新港鄉民陳慶雄，自30年前起，每年都準備2000多台斤素齋款待大甲媽祖信徒。他說：「每年都有5、60人前來幫忙，要發工資給他們，他們也不要，揪感心！」

大甲媽祖南下遶境進香活動今年進入第31年，大甲媽祖鑾轎今天中午從雲林跨入嘉義，在雲嘉交界的崙仔大橋頭接受嘉義縣各界恭迎、膜拜。

由於時值中午，新港鄉崙仔地區的信眾，早已準備素齋、素粽供香客們享用，也有居民拿出自家栽植小玉西瓜，或以涼水、飲料等款待遠道而來的香客。

其中，住在崙仔橋頭附近的陳慶雄，自大甲媽祖南下遶境進香活動開始的翌年開始，每年都準備大量齋食供眾，尤其美味的素羹，口感極佳，在香客中逐漸傳出口碑。

蓄留一臉大鬍子的陳慶雄，被譽為「美髯公」，今年依例準備800台斤麵條、1200多台斤素料，烹飪素羹、素麵、素粽等齋食，免費提供香客們果腹，只見香客們一批接一批，吃飽了就上路，效率極佳。

陳慶雄表示，31年前他看到大甲媽祖信徒長途跋涉的虔誠，以及新港鄉親們熱情的款待，於是發願也要準備素齋供眾，並自翌年開始進行，一轉眼已過了30年。

育有2子2女的陳慶雄，目前是6個孫子的阿公。他的大兒子是中醫師、二兒子是推拿師，2名兒子都在台北開業、置產；2名女兒也都有良好的歸宿，讓他覺得很滿足且感恩。

陳慶雄表示，所謂「平安就是福」，他覺得日子過得平安，就是媽祖默佑；尤其每年有5、60名來自台中、彰化、雲林、嘉義的志工幫他切菜、烹飪、洗碗，讓他非常感動。

66歲的志工陳金海，今天也與40歲的雙胞胎兒子陳亨宗、陳亨昌，一家三口一起煮素羹。大哥陳亨宗說，他與弟弟從20歲開始，每年都到崙仔煮素羹， 一轉眼已過了20年。

父親陳金海表示，「來做志工，歡喜就好」；雙胞胎兄弟則異口同聲說：「媽祖很靈驗，所以每年都來幫忙」。