母親住院45天出院 孝子背媽祖環島還願

2018-04-15 13:34 中央社 嘉義縣15日電



30歲的花蓮市里長張東耀，去年底母親重病住院，他許願若母親能康復出院，將背媽祖神像到嘉義奉天宮還願；母親出院後，他自3月底背負媽祖神像環島17天，今天中午抵達嘉義。

花蓮市民族里長張東耀，26歲時接下擔任4屆里長母親陳瑞萍的棒子，當選為全台次年輕里長。由於篤信媽祖，他也擔任宜蘭縣蘭陽金虎爺會副會長，並於去年3月發願背負神像遶行南台灣，徒步600公里前往嘉義新港祈福。

張東耀今天接受中央社訪問時表示，母親陳瑞萍去年12月突然重病住院，甚至一度呼吸衰竭。母親住院期間，他向媽祖許願，除了吃素一個月為母親祈福外，若母親能順利康復出院，他願意再度背負神像遶行北台灣，徒步前往新港奉天宮還願及祈福。

結果，母親住院45天後，順利康復出院，他也規劃在媽祖聖誕（農曆3月23日）前背負神像，從花蓮出發遶經北台灣徒步到嘉義還願，與去年遶行南台灣合起來，象徵環島圓滿。

沒想到今年2月6日，花蓮發生芮氏規模6.4地震，造成統帥飯店等大樓倒塌及傷亡意外。由於地震發生後，他非常忙碌，覺得無法如期出發，於是在除夕那天，向媽祖擲筊，請示行程是否能夠延後，但媽祖一直都沒有允杯。

張東耀表示，他最後向媽祖請示：「是否要如期出發？ 」結果媽祖允了連續5聖杯。

他說，元宵節那天，他從媒體看到大甲媽祖遶境新港進香的日期，一下子突然明白，「原來，一切都是最好的安排」。

今年3月28日，張東耀依計畫，背著媽祖、金虎爺等神像從花蓮徒步出發，原本他只是一個人獨行，但沿途有許多信眾擔心他發生危險，於是陸續有人加入陪走的行列，讓他沿路都不孤單。

張東耀表示，一路走來，沿途都有不少民眾為他加油打氣，還主動提供住宿、飲水、糧食，甚至還塞紅包給他。

他說，4月6日他走到雙腳都起水泡了，陪走的一位大哥馬上連絡大甲鎮瀾宮醫療團義診團隊為他治療，讓他感念於心。

張東耀今天上午從雲林土庫順天宮出發，中午進入嘉義新港鄉。他說，一路走來雖然辛苦，但也讓他感受到台灣濃濃的人情味，這些都將成為他的生命印記。

他說，徒步還願祈福期間，除了有2天因公事臨時折返花蓮處理外，徒步17天來，他總共收到20幾個紅包，內心非常感動，將把這些紅包轉贈弱勢團體。