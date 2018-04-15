親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

也引九陽真經回管中閔 賴清德：我自一口真氣足！

年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速

2018-04-15 10:33聯合報 記者劉明岩╱即時報導

大甲媽祖去程遶境，警消從昨晚到今天上午聯手嚴格取締違法爆竹煙火，彰化市民感受歷來最安靜而清淨的遶境活動，也由於少了鞭炮、煙火阻礙，媽祖鑾駕前進速度加快，今天凌晨3時08分許就抵彰化南瑤宮，一名資深員警覺得：「這是10年來，大甲媽最早到達南瑤宮的一次。」

由於施放爆竹、煙火造成空汙、噪音及公共安全問題，彰化縣長魏明谷要求消防局落實在晚間10時過後到隔天上午6時前，不得施放有笛音、爆炸聲的爆竹、煙火，彰化縣消防局共派遣13部水箱車、19部機車、27部警備車輛、150名消防及義消人員，警力支援10名執行宣導、違規查報取締工作。

從昨晚到今天清晨，依消防局統計取締成效，共舉發1件、扣留3件、沒入2件、成功勸導自行收回爆竹煙火5件，扣留及沒入之爆竹煙火共計尺炮兩箱、連珠炮一大袋、升空類煙火117盒、專業煙火1串，合計總火藥量14.219公斤，包括常見的煙火瀑布。

4月14日晚上22至15日6時之夜間時段，本局於遶境路段嚴格執行爆竹煙火管理條例及取締夜間施放產生笛音或爆炸音爆竹煙火之行為，期間於

其中，在彰化市中正路一段取締1件逾22時施放產生爆炸音的一般爆竹煙火，施放人被依爆竹煙火管理條例帶往彰化警分局民生路派出所，並開出舉發單，消防局表示，依法可處3萬元到15萬元罰款。

依民間說法，讓媽祖鑾駕停駐越久，就可以獲得媽祖更大庇佑，因此很多角頭、宮廟陣或信眾，常以鞭炮、鞭炮阻緩媽祖鑾駕前進，卻也造成空汙、噪音及公安問題，此次大甲媽遶境因警消強力取締，產生嚇阻效果，媽祖鑾駕行進順利，在今天凌晨3時08分抵彰化南瑤宮，比往年提前1個多小時，約3時9分起駕南下。

大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火...
大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火，成果豐碩。照片／消防局提供
分享
大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火...
大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火，成果豐碩。照片／消防局提供
分享
大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火...
大甲媽祖遶境彰化，彰化縣消防局會同警方從昨天到今天清晨強力取締違法施放爆竹及煙火，成果豐碩。照片／消防局提供
分享

大甲媽祖遶境南瑤宮

相關新聞

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57

又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突

2018-04-15 02:25

零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09

大甲媽到彰化 信眾簇擁躦轎下

2018-04-14 23:53

教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」

2018-04-14 23:49

影／大甲媽遶境無名英雄忍空汙鑽車縫 只為了恢復市容

2018-04-14 17:34

大甲媽遶境辦斗笠趴 顏清標：戴斗笠好處多多

2018-04-14 16:49

清水分局長親自接鑾轎 全轄徒步25公里護駕

2018-04-14 13:46

大甲媽昨夜熱鬧起駕 22日回鑾

2018-04-14 13:31

教授跟大甲媽遶境26年 今年1800生同行

2018-04-14 13:23

大甲媽遶境首日 車輛撞上茶水站4傷

2018-04-14 12:40

苗栗復刻60年前鐵馬進香 車隊長征345公里

2018-04-14 09:50

影／迎大甲媽祖 彰化大辦桌呷免驚

2018-04-14 09:04

北港媽、大甲媽分手30年 就因「回娘家」3個字

2018-04-14 09:00

因應媽祖起駕回鑾 警局長坐鎮大甲聯合指揮所

2018-04-14 08:00

搶轎變「挾持」 學者：媽祖會高興嗎？

2018-04-13 23:47

大甲媽遶境彰化600警力護轎 堪比元首級維安

2018-04-13 23:41

大甲媽起駕了！上萬信徒塞爆廟埕

2018-04-13 23:35

數萬信眾隨香 大甲媽展開9天8夜遶境

2018-04-13 23:30

接待媽祖信眾 新港免費供餐點50處

2018-04-13 23:04

迎大甲媽 嘉縣「環保大軍」備戰

2018-04-13 23:00

壓力來了 大甲媽進香彰化廣播取締違法施放煙火

2018-04-13 20:54

大甲媽遶境免費小吃多 顏清標：沿途不用怕餓到

2018-04-13 18:08

「媽祖視角」有夠神！ 5招讓你在家遶境保平安

2018-04-13 16:42

大甲媽祖今天起駕 三層交警維護交通順暢

2018-04-13 16:06

大甲媽今遶境 氣象局沿途預報天氣

2018-04-13 15:07

鑽轎底不平安？大甲媽出巡警察教你安心鑽轎

2018-04-13 14:48

做環保迎大甲媽祖千人淨新港 奉天宮當表率

2018-04-13 13:20

大甲媽遶境搶轎有熱區 彰化警方重兵防範

2018-04-13 11:20

大甲媽祖今起駕遶境 22日回鑾

2018-04-13 08:52

中市3條免費接駁專車 陪大甲媽祖起駕回鑾

2018-04-13 08:25

就是今天！大甲媽今晚11時5分起駕 遶境9天8夜

2018-04-13 08:24

大甲媽遶境 半夜放炮彰化將重罰

2018-04-12 22:55

大甲媽祖遶境 食安大軍出動把關

2018-04-12 18:53

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

大甲媽明晚起駕 跟轎App帶路

2018-04-12 00:13
看更多

熱門文章

參加農業團赴東非離鄉近半世紀 老翁圓夢回台團聚

2018-04-14 17:34

善心水餃宣布歇業 侯漢廷嘆台灣社會殺了優質好店

2018-04-14 19:14

大甲媽遶境首日 車輛撞上茶水站4傷

2018-04-14 12:40

又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突

2018-04-15 02:25

南彰化選戰巾幗不讓鬚眉！縣府女股長辭官參選鄉長

2018-04-14 19:46

苑裡鎮長參選通霄鎮長 遷戶籍學問大

2018-04-14 21:34

大甲媽進彰化萬人空巷 傳出信徒放鞭炮臉被炸傷

2018-04-14 17:38

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57

桃園國民運動中心來了！ 5月4日開幕

2018-04-14 16:03

零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09

派出所長兒子考上研究所 立委議員鄉長主席全來祝賀

2018-04-14 12:44

教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」

2018-04-14 23:49

高美溼地假日交管 今天下午開始實施

2018-04-14 11:40

罕病兒兩個月畫最愛歌手 盼與JJ林俊傑見面

2018-04-14 12:05

影／大甲媽遶境無名英雄忍空汙鑽車縫 只為了恢復市容

2018-04-14 17:34

拚議會過半 桃園綠營市議員提34席

2018-04-14 15:09

熊讚改版變成這樣？ 網友直呼醜

2018-04-14 21:04

影／桃園煉油廠開放野餐 民眾驚呼像「生態公園」

2018-04-14 18:20

高雄今、明2路跑活動 警方籲用路人改道

2018-04-14 11:44

嘉市北排水維新段掀蓋 市民只望擺脫淹水夢魘

2018-04-14 19:49

大甲媽遶境辦斗笠趴 顏清標：戴斗笠好處多多

2018-04-14 16:49

教授跟大甲媽遶境26年 今年1800生同行

2018-04-14 13:23

清水分局長親自接鑾轎 全轄徒步25公里護駕

2018-04-14 13:46

台灣窮人僅美日十分之一？ 張豪澤：很多請領補助被拒

2018-04-14 12:41

心靈曾與媽祖對話 朱朱手繪記錄各地媽祖不同神韻

2018-04-14 21:06

森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢

2018-04-14 13:09

綠議員初選激烈 林佳龍「支持江肇國毫無保留」

2018-04-14 19:00

「有吃又有拿」 金寧石蚵小麥文化季今登場

2018-04-14 18:36

天底下竟有愛賞花的文青猴？唉，別天真了

2018-04-14 14:16

桃煉廠「祕境」首度公開 邀民眾深入廠區大草皮野餐

2018-04-14 15:53

人都已移出治療為何還新增病例 龍發堂：百般不解

2018-04-14 19:42

母雞帶小雞遭問「台獨紀念日」 黃國昌這樣回答

2018-04-14 18:31

雙北公運定期票4/16上路 逾30天沒用將失效

2018-04-14 12:07

林智堅談鄭朝方 「彷彿看到當年的自己」

2018-04-14 17:05

桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻

2018-04-14 23:53

北市電動公車上路時間傳延期 業者、市府不同調

2018-04-14 16:15

他們改種無毒洋蔥 樂當「快樂傻子 」

2018-04-15 07:36

98歲嬤每天海邊撿海漂垃圾 靈鷲山200多志工齊淨灘

2018-04-14 19:47

高雄市李科永紀念圖書館 融合人文與生態

2018-04-14 14:08

影／天燈飯糰尬珠蔥平溪便當今新上市 平溪支線限定

2018-04-14 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top