少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速

2018-04-15 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



大甲媽祖去程遶境，警消從昨晚到今天上午聯手嚴格取締違法爆竹煙火，彰化市民感受歷來最安靜而清淨的遶境活動，也由於少了鞭炮、煙火阻礙，媽祖鑾駕前進速度加快，今天凌晨3時08分許就抵彰化南瑤宮，一名資深員警覺得：「這是10年來，大甲媽最早到達南瑤宮的一次。」

由於施放爆竹、煙火造成空汙、噪音及公共安全問題，彰化縣長魏明谷要求消防局落實在晚間10時過後到隔天上午6時前，不得施放有笛音、爆炸聲的爆竹、煙火，彰化縣消防局共派遣13部水箱車、19部機車、27部警備車輛、150名消防及義消人員，警力支援10名執行宣導、違規查報取締工作。

從昨晚到今天清晨，依消防局統計取締成效，共舉發1件、扣留3件、沒入2件、成功勸導自行收回爆竹煙火5件，扣留及沒入之爆竹煙火共計尺炮兩箱、連珠炮一大袋、升空類煙火117盒、專業煙火1串，合計總火藥量14.219公斤，包括常見的煙火瀑布。

4月14日晚上22至15日6時之夜間時段，本局於遶境路段嚴格執行爆竹煙火管理條例及取締夜間施放產生笛音或爆炸音爆竹煙火之行為，期間於

其中，在彰化市中正路一段取締1件逾22時施放產生爆炸音的一般爆竹煙火，施放人被依爆竹煙火管理條例帶往彰化警分局民生路派出所，並開出舉發單，消防局表示，依法可處3萬元到15萬元罰款。