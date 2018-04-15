大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？

2018-04-15 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



大甲媽祖今天凌晨遶境通過彰化市民生地下道後，再爆搶轎衝突。台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，以前彰化角頭搶轎是為了熱情歡迎媽祖，請鑾轎到庄頭遶境熱鬧一番，希望能保佑地方，但現在已經變質，變成「挾持」，媽祖會高興嗎？

「近年來大甲媽到彰化時，搶轎已不是新聞，若沒搶轎才是新聞。」他說，現在搶轎已變質，已不只是搶到庄頭，而是搶「扛轎」，甚至搶涼傘，而且搶的往往不是跟隨的香客，也不是在地角頭，經常是外地周邊鄉鎮的角頭來搶，才與地方角頭爆發衝突。

媽祖鑾駕從昨天到今天凌晨儘管部署600名警力，順利通過民生地下道，轉到三民路時，卻仍爆發數波爭搶鑾駕衝突，林茂賢說，由於搶轎會延誤整個進香行程，警方布下重兵，預防脫序行為，所以以往發生搶轎的彰化民生地下道，現在已轉到彰化永安街口到彰化火車站約一公里多路程。

林茂賢說，角頭地盤其實是壁壘分明，往往在某個十字路口就分屬不同勢力範圍，本應該互不侵犯，但現在加入外地勢力，由於外地勢力多因大甲媽沒行經他們鄉鎮，他們自動來接駕，而且也會嗆聲說：「大家都是媽祖信徒，我們來接就不行嗎？」往往因此爆發衝突。

有一名護轎已近20年的警官也認同林茂賢的說法，指在回鑾時，媽祖鑾駕通過的彰化市大埔路，是近來搶轎最猖獗的路段，主要是大埔路早年是墓地，沒有角頭勢力，造成大甲媽祖鑾駕行經時，接迎的外地角頭絡繹不絕，大埔路到中興路口不到一公里路程卻要耗上兩、三小時，常會因爭抬神轎發生衝突，今年回鑾也是警方部署重兵的路段。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明曾在彰化分局擔任偵查隊長，有八年的護轎經驗，他說，搶轎的角頭動輒可以聚集數百徒眾，為了辨識，常以相同帽子或T恤區隔，但往往因互不認識，常常因互嗆後，自己人打自己人，尤其近年來，通訊軟體發達，發出訊息後，弟兄立即從各方湧至，讓護轎增加難度。