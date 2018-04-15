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零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境

2018-04-15 04:09聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣消防局針對晚間10時到隔日6時施放有笛音或爆炸音的爆竹煙火，強力取締。圖為...
彰化縣消防局針對晚間10時到隔日6時施放有笛音或爆炸音的爆竹煙火，強力取締。圖為大甲媽祖在午夜12時許，順利通過搶轎最惡名昭彰的彰化市民生地下道。 記者劉明岩／攝影
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歷年的大甲媽祖遶境，鞭炮煙火聲光，總是吸引成千上萬民眾圍觀，但衍生空氣、噪音及公共安全等問題，也引來民怨，在彰化縣長魏明谷要求嚴格取締違規施放鞭炮煙火下，彰化縣消防局會同警方昨晚共扣留二件，違規施放一件，並成為歷年來最安靜的一次遶境活動。

由於彰化縣消防局事先宣導，並強調針對晚間10時到隔日6時施放有笛音或爆炸音的爆竹煙火，將強力取締，果真今年的大甲媽祖遶境，昨晚到今天凌晨都只有零星施放鞭炮煙火，且往年最惡名昭彰的民生地下道、三民路都沒有人施放，只有進香隊伍及搶轎的吆喝聲，以及警方制止、哨音。

比起去年取締件數掛零，昨晚到今天凌晨共扣留二件，違規施放一件，其中在民生地下道，大批員警以人牆方式圍住，取締小組在中正路與民生路前發現5箱爆竹、彰化客運前發現1箱爆竹，經宣導後，自行收回，因此民生地下道均無爆竹聲。

此外，今天凌晨在三民路往長興路上，有人擺放「尺炮」、「連珠炮」，取締小組當場查扣，因無人承認，沒入爆竹煙火共計1440公克。

消防局長李永福說，消防局與警方有依法取締的決心，而民眾環保意識也有提升，讓今年大甲媽祖進香去程，得以比往年安靜、清淨許多，相信縣民都可以感受得到，在回鑾時，也會以相同做法，讓大甲媽祖進香更環保與健康，將來迎神賽會也會以相同標準處理。

儘管有民眾覺得不放鞭炮、煙火，會讓大甲媽祖進香失去那種熱鬧的感覺，但發現民眾還是那麼熱情，原來很多過去習以為常不對的做法，是可以改變的。

彰化縣議員林世賢堅決支持取締違法施放爆竹、煙火，他說，早年媽祖遶境的意義在於驅除瘟疫，現在台灣最大的瘟疫是空汙，信眾用煙火爆竹阻攔媽祖鑾駕，是為了獲得媽祖庇佑，現在可以換個方式，像鑽轎下或者以宋江陣等民俗表演，讓媽祖鑾駕停駐更久，不就可以獲得更大庇佑。

彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規...
彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規施放一件，並成為歷年來最安靜的一次遶境活動。照片／消防局提供
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彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規...
彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規施放一件，並成為歷年來最安靜的一次遶境活動。照片／消防局提供
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彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規...
彰化縣消防局會同警方昨晚到今天凌晨，針對違規施放鞭炮、煙火案件，共扣留二件，違規施放一件，並成為歷年來最安靜的一次遶境活動。照片／消防局提供
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