大甲媽遶境搶轎有熱區 彰化警方重兵防範

2018-04-13 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境今天子夜起駕，翻開鎮瀾宮媽祖進香史，彰化信眾的搶轎激情，對大甲媽祖進香熱潮有推波助瀾之功。尤其是彰化市數個搶轎熱區，常演成暴力肢體衝突，成為除了煙火秀外，另類的風景。警方除事先約制外，到時也會加派重兵，防止暴力衝突。

大甲媽祖進香遶境途中，沿途的角頭、信眾往往會爭抬神轎，到自己的庄頭駐駕或遶境，認為可以帶來媽祖庇佑，但過度熱情結果，常演成暴力肢體衝突。其實早年大甲媽祖進香，沒像現在有大批警力護轎，直到有一年，媽祖鑾駕被搶抬而去，最後在八卦山區找到，足足失蹤了3天，從此，警方介入全程護轎，彰化分局甚至每年都動輒出動五、六百名警力，分局長跟隨鑾駕，堪可比擬元首級待遇。

隨著今晚大甲媽祖起駕，明天中午過後就會進入彰化縣境，彰化縣警局刑大副大隊長林世明在彰化分局偵查隊長任內，有8年護轎經驗，他說，大甲媽祖過境彰化，有數個知名的「搶轎景點」，排名第一就是預計明天午夜通過的民生地下道，在地下道前的過溝仔、過了地下道的民生路與三民路口，往年都會發生爭抬神轎引發衝突，現場都會聚集上萬民眾看熱鬧。警方也都會部署數百警力戒護。

回程部分，在彰化市大埔路接迎的寺廟陣頭、各地角頭絡繹不絕，直到中興路口，不到一公里卻要耗上兩、三小時，常會因爭抬神轎過程，發生衝突，這是近年來，彰化搶轎衝突最劇烈的地區。

一名護轎約20年的資深刑警指出，各角頭各有勢力範圍，接迎神轎其實都有其遵循的潛規則，除非擦槍走火，否則衝突場面較少，但大埔路附近過去是墓地，未形成所謂的角頭，所以當媽祖鑾駕經過時，外來角頭、宮廟陣頭在接迎時，為了爭抬神轎，往往會演成暴力衝突。

大甲媽祖回鑾從彰化市天后宮子時起駕，沿永樂街、民族路、中華路，除了煙火鞭炮震天，攔阻媽祖前進外，爭抬神轎也常有一波波衝突，尤其在孔廟前也是知名的地點，再轉向中山路，到古龍山、台化公司前，衝突也是一波又一波，警方優勢警力遇到滋事者，也常不假情面，全力排除。