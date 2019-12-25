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潘孟安就職5週年 擘劃屏東未來10大建設

2019-12-25 15:39中央社 屏東縣25日電

屏東縣長潘孟安今天舉辦就職5週年記者會，率縣府團隊向縣民報告5年來爭取及完成的「10大建設」，他說，未來3年要做的是為屏東下一代奠定30年甚至百年的「10大建設」基礎。

潘孟安就職5週年記者會，現場陳列滿滿的獎盃、獎牌、獎狀，都是潘孟安任內帶領縣府團隊合力打拚的成績單，特別是在今年舉辦台灣燈會後，屏東聲譽鵲起，創造「我屏東、我驕傲！」夯語，並獲得公務人員最高殊榮「傑出貢獻獎團體獎」，還有潘孟安今年獲得遠見雜誌施政滿意度第1名的獎盃。

潘孟安表示，2019年被很多人定位是「屏東年」，這不是突然蹦出來，而是累積了過去4年來的能量及團隊的努力，未來屏東將秉持3個核心目標繼續打拚，分別是「全人照顧安居大社區升級2.0版」、「再造屏東提升城市光榮感」、「形塑屏東品牌」。

潘孟安除了細數5年任內包括高鐵南延、屏東醫療資源增加、減債新台幣108.93億元、河川治理、改造國境之南、佈建屏東農業世貿、打開城市能見度、改變城市及污水下水道興建等10大建設外，也擘劃未來3年他要做的是奠定下一代未來30年甚至百年的基礎。

潘孟安說，未來要做的也是10大建設，包括捷運延伸屏東、爭取屏南快速道路、台9線南迴公路屏東端道路拓寬計畫、高樹及里港的砂石專用道、建置東港造船文物館、擴建枋寮漁港、屏東加工出口區擴建開發第2園區、興建社會住宅、完整建置琉球八七高地成為幸福基地、擴大百年屏東公園基地成為屏東的中央公園等。

他說，還有屏東體育園區第一期棒球場的興建、新建屏東國際級溜冰場、屏東樂活照顧服務園區、鹽埔漁港的休閒暨漁業複合港闢建、新建興海漁港、實現還地於民政策、提高自來水供水戶數達18萬8407戶、建置健康產業園區、屏東大博物館計畫（屏東菸葉廠）、興建潮州鐵道文物館、新建5處社福園區、屏東農業物產館、屏東咖啡園區、可可物產館等，也陸續規劃準備啟動中。

潘孟安表示，在前5年的10大建設基礎下，縣府腳步不斷調整，從對「人」的照顧，進一步提升為打造城市的榮光感，現在屏東人會勇於展露自信，勇敢地講「我來自屏東」、「我屏東我驕傲」。

潘孟安最後說，如何讓屏東前進，讓人前進到屏東，建立品牌屏東，從安居大社區到宜居城市，是他未來3年重要目標。

民調潘孟安

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