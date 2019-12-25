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韓柯施政滿意度六都倒數 鄭文燦：因為分心

2019-12-25 15:40中央社 桃園25日電

桃園市長鄭文燦今天表示，擔任市長的職務，在就職週年還是以市政行程為主，對於台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，在六都施政滿意度調查敬陪末座，鄭文燦說，因為他們分心了。

鄭文燦在市政會議後受訪表示，就職一週年自己沒有做行銷影片，主要是想向市民傳達每天都要努力工作，所以今天仍以市政行程為主，一樣是早上7時到晚間11時，每個行程都有不同價值，作為一個市長最重要的就是把市政做好。

鄭文燦說，適逢選舉期間，部份行程是涉及到選舉，自己也依照規定辦理，選舉會結束，最重要的工作是桃園的市政建設要往前走，希望給市民帶來幸福的提升，2020年桃園市所有重大建設幾乎都啟動，自己也會在元旦升旗時說明桃園的市政發展願景。

對於記者詢問，根據卓越雜誌最新的六都施政滿意度民調，韓國瑜及柯文哲分別名列倒數第二及第一名。鄭文燦說，柯文哲和韓國瑜主要是因為分心，所以「市政有點放下來」，市民期待市長當然是希望市政第一，其餘黨務或選舉行程是次要的。

鄭文燦表示，韓國瑜現在是國民黨總統候選人，顯然無法兼顧市政和選舉。不過，柯文哲因為在幫民眾黨輔選，很多行程也是在民眾黨選舉上，每個首長都一樣，雖然會有些輔選工作，但自己認為，市政應該要占較大的比例。

記者又問鄭文燦，如何看待在六都施政滿意度調查中只拿到第二名，被新北市長侯友宜超越。鄭文燦說，網路民調有高低很正常，這次是透過網路民調，不是用市話或手機進行，自己也看過侯友宜或其他市長拿第一名，自己覺得，民調趨勢是一樣的。

民調韓國瑜鄭文燦柯文哲

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